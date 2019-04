Bob Dylan opent whiskeydistilleerderij in 2020 KDL

09 april 2019

16u18

Bob Dylan (77) opent volgend jaar de deuren van zijn eigen whiskeydistilleerderij. Een oude kerk in Nashville wordt omgetoverd tot - een knipoog naar Dylans hit 'Knockin' on Heaven's Door' - de Heaven's Door Distillery and Center for the Arts, dat ook bestaat uit een bibliotheek, restaurant en een podium.

Fans van de legendarische singer-songwriter zullen er niet alleen kunnen genieten van Dylans whiskey. In het pand zullen ook schilderijen en beelden van zijn hand te zien. Het centrum moet volgend jaar herfst klaar zijn.

Op whiskey van Dylan is het niet meer wachten, want die is al sinds een jaar op de markt. De 77-jarige zanger bracht de whiskey uit met likeur-entrepreneur Marc Bushala en werd geheel naar Dylans idee gemaakt. Zijn handtekening staat dan ook op de flessen.