Boardwalk Empire-ster: "Harvey Weinstein heeft me twee keer verkracht" IB

06u09

Bron: ANP/BuzzE 0 AFP Actrice Paz de la Huerta beweeert twee keer door Harvey Weinstein verkracht te zijn. Celebrities Actrice Paz de la Huerta is twee keer verkracht door Harvey Weinstein. Dat stelde de vrouw, die onder meer in de serie Boardwalk Empire meespeelde vandaag in een interview met Vanity Fair.

Beide voorvallen zouden hebben plaatsgevonden in 2010. De studiobaas bood haar na een feestje een lift aan naar haar appartement in New York. De twee zouden nog een drankje hebben gedaan bij de actrice thuis, waarna de producent haar jurk uittrok en zich aan haar opdrong.

Dronken

Later dat jaar dook Weinstein volgens De La Huerta op in de lobby van haar appartementencomplex. Ze zijn daarop in haar woning beland waar volgens de actrice opnieuw misbruik plaatsvond. Ze beweert bij dit voorval te dronken te zijn geweest om toestemming te geven voor seks.

2010 Weinstein rape allegations, from Paz de la Huerta. Hers is the case the NY DA is circling. I spoke to Paz: https://t.co/Dn7tVGVjF8 Rebecca Keegan(@ ThatRebecca) link

Onderzoek

De politie van New York heeft aangegeven een onderzoek te starten naar de vermeende verkrachting. Het korps heeft al zaken lopen naar aanleiding van eerdere beschuldigingen aan het adres van Weinstein, die inmiddels door meer dan 50 vrouwen beticht wordt van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting.