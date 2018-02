Bo Van Spilbeeck voor eerste keer terug aan het werk op VTM Nieuws MVO

07 februari 2018

Ongepland, maar toch een feit: Bo Van Spilbeeck was vandaag weer aan het werk als journaliste voor VTM nieuws.

"Het klopt dat Bo - van zodra haar eerste operatie gepland staat - een tijdje van het scherm zal verdwijnen.", aldus Sara Vercauteren, woordvoerster van de zender. "Maar intussen werken we gewoon verder zoals voorheen. Er is nu volop nieuws in haar expertise-gebied dus het leek ons maar normaal dat zij daarover verslag uitbrengt zoals de kijker recent kennis heeft kunnen maken met haar."

De Vlaming moet er overigens niet van opkijken dat Bo als expert wordt opgeroepen. "Het is nooit onze bedoeling geweest om haar meteen van het scherm te halen van zodra het nieuws van Bo als transgender naar buiten kwam. Het klopt wel dat de kijker haar binnenkort een tijdje zal moeten missen wanneer zij aan haar defintieve transitie begint."

Daarna gaat de journaliste uiteraard weer terug aan het werk en zullen we haar nog veel vaker op het scherm zien.