Bo Van Spilbeeck: "Het is echt een bevrijding" KDL

30 januari 2018

09u23

Bron: Medialaan 0 Celebrities VTM NIEUWS-journalist Boudewijn Van Spilbeeck (58) heeft gisteren in een persoonlijke boodschap bekend gemaakt dat hij voortaan als vrouw door het leven zal gaan. Vanaf vandaag is Boudewijn Bo. Vanmorgen belde het Qmusic-ochtendtrio Sam De Bruyn, Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen en het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx haar op om haar te feliciteren met haar moedige beslissing, net voor ze aan haar eerste werkdag als Bo begint.

De Qmusic-dj’s vroegen Bo hoe haar gevoel was nadat ze het had bekend gemaakt. "Echt een gevoel van opperste geluk. Ik had niet verwacht dat er zoveel positieve reacties op zouden komen. Ik besef wel zeker dat het even aanpassen gaat zijn, want ik ben 28 jaar op tv geweest als man. Ik ga uiteraard dezelfde kennis behouden, maar ik ga de mensen zeker tijd moeten geven om te wennen aan mij als vrouw", zei Bo. Bo vertelde ook dat ze niet al jaren ongelukkig is, maar dat er wel iets miste: "Er is altijd dat beetje geweest dat er aan mankeerde. Ik stond daar mee op, ik ging daar mee slapen, 365 dagen per jaar. En ja, dat is altijd blijven knagen, maar ik dacht: de tijd is er niet rijp voor, dan dacht ik dat te oud was geworden en ja… uiteindelijk doe ik het nu toch."

Bevrijding

Ook op Joe vertelde Bo over haar transitie, waar ze al zoveel maanden mee bezig is. "Ik ben een half jaar geleden met mijn transitie begonnen. Ik heb sinds twee maanden vrouwelijke hormonen en binnenkort een reeks operaties. Maar nu is de kop eraf, het feit dat het nu in de openbaarheid is gekomen is wel heel fijn. Het feit dat ik nu kan komen werken zoals wie ik ben en zoals ik me altijd zelf gevoeld heb. Ik was een beetje zenuwachtig voor het moment zelf, maar het was eigenlijk een bevrijding."