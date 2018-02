Bo Van Spilbeeck is wereldnieuws MVO

02 februari 2018

07u20

Bron: Showbizzsite 8 Celebrities Boudewijn Van Spilbeeck besloot om vanaf deze week door het leven te gaan als Bo. Dat zorgde voor een hoop positieve reacties in België, maar het liet ook de rest van de wereld niet koud.

Niet alleen in Vlaanderen en Wallonië zijn in de ban van Bo. Zo schoof de journaliste donderdagavond aan bij Matthijs Van Nieuwkerk in 'De Wereld Draait Door', want ook in Nederland wil men alles weten over haar geslachtsverandering.

Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werd er volop geschreven over de Vlaamse journaliste en het voorbeeld dat ze vormt voor andere mensen die met dezelfde gevoelens worstelen.