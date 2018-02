Bo Van Spilbeeck is wereldnieuws: "Soms trok ik de stad in als vrouw, toen mijn geheim nog niet bekend was" MVO

02 februari 2018

07u20

Bron: Showbizzsite - Eigen berichtgeving 15 Celebrities Boudewijn Van Spilbeeck besloot om vanaf deze week door het leven te gaan als Bo. Dat zorgde voor een hoop positieve reacties in België, maar het liet ook de rest van de wereld niet koud.

Niet alleen in Vlaanderen en Wallonië zijn in de ban van Bo. Zo schoof de journaliste donderdagavond aan bij Matthijs Van Nieuwkerk in 'De Wereld Draait Door', want ook in Nederland wil men alles weten over haar geslachtsverandering.

"Soms trok ik de stad in als vrouw, toen mijn geheim nog niet bekend was", vertelt ze daar. "Ik had daar nood aan. Ik wilde me even vrouw kunnen voelen. Ik ben nooit herkend, ook niet toen ik als vrouw naast Cathérine Moerkerke op het terras zat. Iedereen kwam háár altijd feliciteren met haar programma, maar niemand had door wie ik was. Of toch wel, één keer. Een vrouw in een boetiek waar ik vaak kwam - en die mij alleen kende als vrouw - herkende mij aan mijn stem. Ze had een reportage van mij op de tv gehoord, en ze wist meteen dat ik het was. Toen ze zich omdraaide naar het scherm, zag ze echter een man in plaats van een vrouw."

Niet alleen in Wallonië en Duitstalige-Belgische media, maar ook in Nederland, Frankrijk en Turkije werd er volop geschreven over de Vlaamse journaliste en het voorbeeld dat ze vormt voor andere mensen die met dezelfde gevoelens worstelen.