Bo Van Spilbeeck beklimt de Mont Ventoux: "Ik vind het fijn dat ook 'nieuwe vrouwen' als ik kunnen meedoen" MVO

25 juni 2018

11u55 0 Celebrities Bo Van Spilbeeck (59) liet zich van haar meest sportieve kant zien tijdens het Ladies At Ventoux-event van VRT.

Voor het eerst waren 1 op 4 deelnemers aan het Mon Ventoux-event, waarbij de Mont Ventoux met de fiets wordt beklommen, vrouwen. Daarom is er nu ook de 'Ladies At Ventoux' route. VTM-gezicht Bo Van Spilbeeck was van de partij, en ze sprak vol enthousiasme over het initiatief. "Het is enerzijds om vrouwen op de fiets te krijgen, maar anderzijds ook een mooi initiatief om nieuwe dames zoals ik te laten zien dat ze niet bang moeten zijn om deel te nemen aan zulke evenementen."

Ze fietste de route samen met Cathérine Moerkerke, ambassadrice voor het project.

Ladies zijn er klaar voor 😄😎🚴‍♂️ #ventoux Een foto die is geplaatst door null (@nicholaslataire) op 23 jun 2018 om 08:59 CEST

Moe maar gelukkig na beklimming van de Kale Berg. Met @catherine_moerkerke, ambassadrice van ladies@ventoux #montventoux #monventoux #ventourist Een foto die is geplaatst door null (@bovanspilbeeck) op 24 jun 2018 om 12:55 CEST