Blue Ivy (8) heeft nu al haar eerste grote award gewonnen

23 februari 2020

14u05

Blue Ivy Carter is zaterdagavond in de voetsporen van haar vader en moeder getreden. De achtjarige dochter van Jay-Z en Beyoncé won haar eerste grote award tijdens de 51e uitreiking van de NAACP Image Awards, de prijzen van de National Association for the Advancement of Colored People.

In de categorie beste groep/samenwerking ging de prijs naar het nummer ‘Brown Skin Girl’, waarop Blue Ivy te horen is samen met Beyoncé, SAINt JHN en Wizkid. Het liedje, waarop het meisje te horen is, stond op het album ‘The Lion King: The Gift’. Blue Ivy schreef ook mee aan het nummer.

Het was sowieso een goede avond voor de Carters zaterdag. Beyoncé won nog eens vijf andere awards, waaronder die van beste vrouwelijke artiest en beste album. Ook Bruno Mars, Lil Nas X en Lizzo vielen in de prijzen. De laatste won in de categorie entertainer van het jaar.

In de film- en tv-hoek vielen onder meer de ABC-sitcom ‘Black-ish’ en de Netflix-serie ‘When They See Us’ in de prijzen. Ook de makers van films als ‘Just Mercy’ en ‘Dolemite Is My Name’ gingen met awards naar huis.