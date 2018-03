Blue Ivy (6) biedt 19.000 dollar op schilderij MVO

12u32 1 Celebrities Ze is nog maar zes jaar oud, maar de kleine Blue Ivy weet nu al dat geld moet rollen. Véél geld, gezien ze 19.000 dollar bood op een schilderij tijdens een veiling.

De dochter van Beyoncé en Jay-Z was samen met haar moeder en vader aanwezig op de veiling. Daar deed ze een bod op het schilderij 'Cries In Poorness', een ironische naam, gezien het gezin alles behalve arm is.

In een filmpje op Twitter is te zien hoe de jongedame haar bordje omhoog steeks bij de 19.000 dollar, of zo'n 15.470 euro. Of ze haar slag ook heeft thuisgehaald door het hoogst te bieden, is onduidelijk.

Blue Ivy out here bidding $19,000 for art. *cries in poorness* pic.twitter.com/SBoYL57Upq Proto(@ The__Prototype) link