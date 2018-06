Bloeit er iets tussen Justin Bieber en Hailey Baldwin? Dit was hun romantisch weekend in Miami SD

12 juni 2018

18u05

Bron: The Daily Mail 0 Celebrities Nu het sprookje tussen Selena Gomez (25) en Justin Bieber (24) definitief uit is, lijkt Justin opnieuw troost te zoeken bij zijn ex-liefje Hailey Baldwin (21). De twee werden afgelopen weekend meermaals samen gespot tijdens een reeks romantische dates in Miami.

Daar zouden ze aanwezig zijn naar aanleiding van de VOUS Church Conference, een jaarlijkse bijeenkomst voor gelovigen. Volgens The Daily Mail woonden de voormalige lovebirds een kerkdienst bij, keuvelden ze wat aan het zwembad van Justins huurhuis, gingen ze naar de bioscoop en sloten ze de dag af in een exclusieve nachtclub in Miami. Als we de bronnen mogen geloven, liep het stel hand in hand de club in, stonden ze samen te dansen in de VIP lounge en zijn ze samen rond drie uur weggegaan.

Een paar maanden geleden ging Hailey ook al met Justin mee naar de kerk, maar toen beschouwden ze elkaar nog als goede vrienden. Hailey zei er toen in The Times het volgende over: "Justin en ik leerden elkaar kennen toen we nog heel jong waren en op een gegeven moment werd het meer. zo'n dingen gebeuren nu eenmaal als je 18 jaar oud bent. Daarna hebben we elkaar een hele tijd niet gesproken, maar nu zijn we opnieuw goede vrienden."

Justin en Hailey hadden in 2015 enkele maanden een knipperlichtrelatie, maar zetten er begin 2016 een punt achter. De drukte rond Justins Purpose World Tour zou aan de basis gelegen hebben van de breuk, al gaven ze nooit toe dat ze effectief een koppel waren. "We hebben het gewoon leuk samen", klonk het. De twee hadden daarna lange tijd geen contact meer, maar nu Justin door Selena definitief de deur werd gewezen en Hailey het blijkbaar niet al te serieus neemt met Shawn Mendes, lijkt de deur open voor een romantische hereniging.

Hailey and Justin Bieber at the #VousConference2018 in Miami, Florida. (June 09, 2018) @haileybaldwin @justinbieber #haileybaldwin #justinbieber Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwincr) op 10 jun 2018 om 22:17 CEST

Hailey and Justin Bieber at LIV nightclub in Miami, Florida. (June 10, 2018) @haileybaldwin @justinbieber #haileybaldwin #justinbieber Een foto die is geplaatst door null (@haileybaldwincr) op 11 jun 2018 om 09:04 CEST