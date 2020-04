Bloed Tom Hanks wordt gebruikt voor ontwikkeling coronavaccin mvdb Bron: Variety

25 april 2020

22u01 0 Celebrities Tom Hanks (63) en zijn vrouw Rita Wilson (63) zijn hersteld van het coronavirus en bieden nu hun bloed aan om te helpen bij de ontwikkeling van een coronavaccin. Dat meldt Variety.

"Er zijn veel vragen over wat we nu gaan doen. Is er iets wat we kunnen doen? En we kwamen erachter dat we de antilichamen dragen", vertelt de acteur in een podcast. "We werden niet benaderd, we hebben echt gezegd: 'Willen jullie ons bloed? Kunnen we ons plasma doneren?'"



Als een coronavaccin daadwerkelijk voortkomt uit de bloeddonatie van Hanks, heeft hij al een naam ervoor bedacht. "Ik noem het graag het 'Hank-ccin'".



Hanks en zijn vrouw testten begin maart positief op het coronavirus. Ze waren in Australië voor de opnames van een biopic over Elvis Presley. Ze keerden eind maart terug naar hun huis in Los Angeles na een periode van quarantaine.

