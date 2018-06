Blink-182 drummer voor 2de keer deze week in ziekenhuis: "Zijn toestand is serieus" MVO

21 juni 2018

11u25 2 Celebrities Travis Barker, de drummer van Blink-182, is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Eerder deze week werd hij nog ontslagen na een eerdere opname, maar de toestand van Barker is dermate serieus dat de artsen hem wederom willen behandelen.

Travis kwam vorige week naar het hospitaal met meerdere bloedproppen in zijn lijf en heeft daardoor nu last van huidinfecties en stafylokokken. Blink-182 was hierdoor genoodzaakt een aantal shows in Las Vegas af te zeggen. De band was net begonnen met hun vaste residentie in het Palms Hotel & Casino.

Op sociale media laat de groep weten: "Travis mag geen enkele activiteit ondernemen van de artsen, om verdere schade te voorkomen. Tot begin juli zal hij niet spelen en daarna gaan we kijken hoe hij ervoor staat."

Travis liet zelf in een statement vorige week weten dat hij het 'vreselijk vindt om niet te kunnen optreden'.

