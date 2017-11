Blake Shelton is de 'Sexiest Man Alive' MVO

11u13

Bron: ANP 0 Photo News Celebrities Volgens de site 'Gossip Cop' staat Blake Shelton aanstaande woensdag op de cover van People als 'The Sexiest Man Alive'. Officieel maakt het tijdschrift zelf altijd pas een dag tevoren bekend wie er met de titel aan de haal gaat.

'Gossip Cop' heeft er op hun beurt een traditie van gemaakt om uit te zoeken welke man het meest sexy wordt bevonden. In voorgaande jaren wisten ze ook te melden dat Dwayne Johnson, Channing Tatum en Adam Levine de eer zouden krijgen.

Singer-songwriter Shelton is al jaren één van de vier coaches in 'The Voice' en heeft een relatie met zangeres Gwen Stefani. Zijn nieuwe album 'Texoma Shore' is op 3 november uitgekomen. Daarnaast lanceerde hij deze maand een eigen kledinglijn met het bekende warenhuis 'Macy's'.

Zowel Shelton's woordvoerder als een medewerker van People waren niet bereikbaar voor commentaar.