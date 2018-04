Blake Lively woest over foto's dochter: "Dit is verontrustend op zoveel fronten" SD

05 april 2018

06u36

Bron: ANP 0 Celebrities Blake Lively (30) heeft verschillende media gevraagd beelden van haar dochter van hun website te verwijderen. Het meisje werd afgelopen weekend door een paparazzo gefotografeerd terwijl ze met haar moeder het paasfeestje van Martha Stewart (76) bezocht.

Volgens een woordvoerder van de actrice werden de kiekjes van de 4-jarige James gemaakt door een man die zich had verstopt voor de ingang van het huis van Martha. De zegsvrouw noemde dat tegenover de New York Post "verontrustend op zoveel fronten." Veel media gaven gehoor aan de oproep van Blake en verwijderden de foto of maakte de kleuter onherkenbaar.

Blake en echtgenoot Ryan Reynolds houden hun dochters meestal uit de schijnwerpers. Alleen bij de onthulling van Ryans ster op de Walk of Fame eind 2016 waren James en haar toen drie maanden oude zusje Ines present.