Blake Lively wil Ryan Reynolds bedriegen met... Anna Kendrick

22 juni 2018

14u13 0 Celebrities Actrices Blake Lively en Anna Kendrick werken momenteel samen aan de film 'A Simple Favor', en blijkbaar mogen ze elkaar wel érg graag. Zo grapte Lively op Instagram zelfs dat Anna de 'knappere, vrouwelijke versie' van haar echtgenoot Ryan Reynolds was.

"Anna Kendrick is de mooiere, vrouwelijke (of vrouwelijkere) versie van mijn man. Dus, zou het écht tellen als bedrog?", schrijft ze bij een filmposter waarop ze samen met Kendrick te zien is.

Kendrick is vooral bekend uit de 'Pitch Perfect'-films, terwijl Reynolds volop bezig is met het promoten van zijn nieuwe 'Deadpool'-film.

"Ik ben zo blij dat we er eindelijk in het openbaar over kunnen praten", gooit een grappende Anna nog wat olie op het vuur. "Ik heb Ryan 'Deadpool' al gegeven, nu moet hij mij dit gunnen."

Reynolds zelf kan naar goede gewoonte smakelijk lachen om de commentaar van zijn vrouw. Het is immers een ongeschreven regel dat het koppel elkaar constant moet plagen op sociale media. "Het meest ambitieuze crossover-event in de geschiedenis", schrijft hij over de voorgestelde 'partnerruil'. "Ik zal jullie allebei missen."

