Blake Lively vertelt hoe Jude Law haar hand brak op set van nieuwe film LV

30 januari 2020

14u36 0 Celebrities Blake Lively en Jude Law schitteren in ‘The Rythm Section’, een gloednieuwe thriller die binnenkort in première gaat. De opnames daarvan verliepen blijkbaar niet zonder slag of stoot, want de 32-jarige actrice liep zware kwetsuren aan haar hand op bij een vechtscène met de acteur.

Een tijdje geleden was Blake Lively te zien met gips rond haar hand. Een blessure die ze nooit verklaarde, tot nu, want tijdens de ‘Tonight Show’ met Jimmy Fallon onthulde ze hoe ze gewond raakte. “Er was een vechtscène tussen mij en Jude Law, die zo’n 4 minuten duurde. Ik wou hem slaan, maar raakte zijn elleboog, waarop mijn hand gewoon verbrijzelde.” Daarna werd Blake naar het ziekenhuis afgevoerd, waar pas duidelijk werd hoe erg de blessure was. “Ik moest twee operaties ondergaan, die gelukkig goed gingen.”

De opnames van de film, die nog maar net begonnen waren, moesten een half jaar stopgezet worden zodat Blake kon herstellen. Omdat ze voor een langere tijd verband moest dragen, is ze in de film ook te zien met een ingewikkelde hand. “Dat hebben we dan achteraf moeten verklaren met een scène.”