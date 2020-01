Blake Lively over mama zijn van drie kinderen: “Het is gekkenwerk” BDB

28 januari 2020

17u15

Bron: E! Online 0 Celebrities Ze lijken hét perfecte koppel maar ook Blake Lively (32) en Ryan Reynolds (43) worstelen met de normale dingen des levens. Het ouderschap bijvoorbeeld. Het stel breidde vorig jaar hun gezin uit met een derde telg en da’s soms behoorlijk zwaar, verklapte Blake in een interview.

Blake en Ryan hebben drie kinderen: James (5), Inez (3) en een baby van enkele maanden oud, wiens naam het koppel nog niet heeft vrijgegeven. In het tv-programma ‘Good Morning America’ vertelde de ‘Gossip Girl’-actrice hoe chaotisch het moederschap is. “Het is alsof we van 2 naar 3.000 kinderen gegaan zijn. We hebben er zoveel. Het is echt gekkenwerk. Soms zeggen mensen: ‘Je merkt geen verschil als je van 2 naar 3 kinderen gaat.’ Maar dat klopt echt niet. Wie dat zegt, heeft gewoon geen 3 kinderen.”

Lively gaf het interview naar aanleiding van haar nieuwste film ‘The Rhythm Section’. Daarin doet ze alle stunts zelf en dat liep niet altijd van een leien dakje. “Ik heb zelfs m’n hand gebroken”, vertelt de actrice. “We hebben bij de opnames een pauze van zes maanden moeten inlassen. Mijn hand leek op fetakaas.”

Het ongeluk gebeurde toen Lively een scène opnam met haar tegenspeler Jude Law. “Ik leunde naar hem toe met m'n mes uit rubber en m’n hand botste daarbij hard tegen z'n elleboog. Het gevolg: enkele breuken en een gescheurd ligament. Het was erg intens.”