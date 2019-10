Blake Lively en Ryan Reynolds verwelkomen derde kind KDL

05 oktober 2019

08u13

Bron: ANP 1 Celebrities Gezinsuitbreiding voor Blake Lively (32) en Ryan Reynolds (42). Het acteurskoppel heeft hun derde kind verwelkomd, melden Amerikaanse media.

Of het een meisje of een jongen is geworden, is nog niet bekend. Het koppel heeft zelf nog geen mededelingen gedaan over de geboorte van hun derde. Blake en Ryan hebben al twee dochters: James (4) en Inez (2).

Pas in mei werd duidelijk dat Blake opnieuw zwanger was. De actrice verscheen toen op de première van de film ‘Pokémon: Detective Pikachu’ met een duidelijk bol buikje. De kans dat we snel een foto van hun derde kindje zullen zien, is klein, want Blake en Ryan proberen hun kinderen zoveel mogelijk uit de spotlights te houden. Heel soms mogen ze mee de rode loper op.