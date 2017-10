Blac Chyna klaagt alle Kardashians aan TK

De familie Kardashian kan zich opmaken voor een flinke rechtszaak. Blac Chyna klaagt niet alleen haar ex Rob Kardashian, maar ook Kris, Kendall en Kylie Jenner en Kim, Khloe én Kourtney Kardashian aan.

De reden van de aanklacht: het annuleren van de serie 'Rob & Chyna', waarin het tweetal vorig jaar werd gevolgd in de maanden voor de geboorte van hun dochter Dream. Volgens Chyna is de familie schuldig aan het dwarsbomen van een tweede seizoen van de serie, waardoor ze aardig wat geld misloopt. Chyna beweert dat de Kardashians het onmogelijk maakten om nieuwe opnames te draaien. "De familieleden gebruikten al hun macht en invloed om het tweede seizoen vroegtijdig te laten sterven", aldus de advocaat van het model.

Volgens een bron bij zender E!, waar Rob & Chyna werd uitgezonden, ligt het verhaal anders. Het stel ging in het eerste seizoen al uit elkaar, waardoor latere opnames een stuk moeilijker werden. Zo weigerde Chyna in dezelfde kamer te zijn als Rob.

De relatie tussen Rob en Chyna was op z'n zachtst gezegd stormachtig. De twee vochten eerdere ruzies meerdere malen uit via social media, waarbij Rob foto's van een vreemdgaande, naakte Chyna op zijn Instagram postte. Ook hiervoor klaagt zijn ex hem aan. Daarnaast beweert ze verbaal en fysiek mishandeld te zijn en stelt ze dat de hele Kardashian-clan haar in een kwaad daglicht probeerde te stellen door roddels over haar te verspreiden.

Photo News Blac Chyna met Rob Kardashian en hun dochtertje Dream.