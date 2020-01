Blac Chyna boos: “Kylie Jenner misbruikt het drama rond Kobe Bryant” SDE

29 januari 2020

11u37

Bron: ANP 0 Celebrities Blac Chyna (31) heeft flink uitgehaald naar haar voormalige schoonzus Kylie Jenner (22). Die zou de dood van basketballegende Kobe Bryant misbruiken om zichzelf in de schijnwerper te zetten, vindt het model.

Kylie onthulde maandag dat ze afgelopen november de helikopter waarin Bryant zondag verongelukte nog heeft gehuurd voor de derde verjaardag van haar nichtje Dream, de dochter van Blac Chyna en Kylies halfbroer Rob Kardashian. "Wat Kylie niet vermeldt is dat Chyna haar nooit toestemming heeft gegeven om haar geliefde dochter Dream met een helikopter te laten reizen, en dat Chyna die toestemming ook nooit gegeven had", laat een advocaat van het model weten aan Entertainment Tonight.

Volgens de raadsman was Chyna enorm van slag toen ze hoorde dat Dream in de helikopter had gevlogen. Ze zou bezwaar hebben gemaakt bij haar ex Rob, en erop hebben aangedrongen dat dit nooit meer zou gebeuren. Chyna stelt ook dat Kylie het drama rond Bryant en acht andere slachtoffers "misbruikt" om haar zogenaamde schok te delen dat Dream en zij in dezelfde helikopter met dezelfde piloot hebben gezeten.



In november plaatsten zowel Kylie als Rob foto's van de helikoptervlucht van de jarige. "Ik heb Dream op haar eerste helikoptervlucht meegenomen, gefeliciteerd meisje, je bent een cadeautje", schreef de cosmeticaondernemer daarbij.