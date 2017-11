Bizarre nieuwe videoclip voor Harry Styles: Schoolkinderen, voedselgevecht én puppy's MVO

Harry Styles in 'Kiwi' De tijd waarin enkel Samson en Gert weg konden komen met het gooien van taarten is lang vervlogen. 'Kiwi'-zanger Harry Styles kwam zojuist op de proppen met een wel héél bizarre nieuwe videoclip.

Dat Styles een imago wil opbouwen dat even bizar en ingewikkeld is als dat van David Bowie, is ondertussen geen geheim meer. Het ligt er tegenwoordig dan ook vrij dik bovenop. De voormalige 'One Direction' zanger heeft altijd al een zwak gehad voor het kunstzinnige, maar de videoclip voor zijn laatste single 'Kiwi' spant toch wel de kroon.

In de video zien we een soort oorlogstafereel tussen een bende schoolkinderen, die elkaar te lijf gaan met kilo's taarten, koffiekoeken en vooral cupcakes. Even later snelt Harry te hulp met een legertje puppy's die om onduidelijke redenen de vloer schoon komen likken. De beelden contrasteren nogal met de lyrics die verhalen over een meisje dat jongens volledig gek maakt, en dan vooral door de uitspraak: "Ik ben in verwachting van je kind, maar dat zijn je zaken niet." Vreemd, maar intrigerend, en laat dat nu net de bedoeling zijn.

Het fascinerende resultaat willen we u zeker niet onthouden.