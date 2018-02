Bizarre controverse rond Chris Pratt: "Bidden voor Kevin Smith? Je bent net als Trump!" MVO

27 februari 2018

11u14 0 Celebrities 'Jurassic World'-acteur Chris Pratt ligt onder vuur om een wel erg vreemde reden. Deze week stuurde hij een tweet de wereld in waarin hij zijn fans oproept om te bidden voor Kevin Smith, een komiek die momenteel in het ziekenhuis verblijft na een zware hartaanval. "Bidden helpt niet", klagen critici. "Dat is net wat Trump zei over de massamoorden in Florida."

Ze verwijzen daarmee naar de schietpartij in een Amerikaanse school, in Parkland. De 19-jarige Nikolas Cruz schoot daar zeventien leerlingen dood, terwijl er nog eens veertien werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het was één van de dodelijkste schietpartijen in de Amerikaanse geschiedenis. President Donald Trump kreeg het ongenoegen van de bevolking over zich heen toen hij aankondigde dat "zijn gedachten bij de slachtoffers waren" en dat hij "voor hen zou bidden".

"Bidden helpt niet", barstte het los op sociale media. "Strengere wapenwetten, die hebben we nodig! Jouw gebeden betekenen niets."

Nu trekken ze die lijn door naar Chris Pratt, die het geluk heeft dat 'Guardians of the Galaxy'-regisseur James Gunn hem verdedigt. "Oké, ik las de commentaren op de tweet van Chris Pratt en ik denk dat men uit het oog is verloren wat er bedoeld wordt met 'bidden helpt niet'", steekt hij van wal. "Het klopt dat zeggen dat je zal bidden, zonder actie te ondernemen wanneer je dat eigenlijk wel zou kunnen, een lege belofte is. Slachtoffers hebben veel meer baat bij concrete hulp dan bij gebeden. Bidden voor de mensen in Puerto Rico, bijvoorbeeld, is minder effectief dan een goed doel steunen dat die mensen voedsel brengt. Geloof is erg belangrijk voor mij en ik ben er dus ook voorstander van, maar we mogen het niet gebruiken als excuus om niets te doen."

"Dat telt alleen in het geval dat je er zelf écht iets aan kan doen!" verduidelijkt hij. "Trump heeft de macht om de wapenwetten te veranderen en jongeren tegen massamoorden als in Parkland te beschermen. Daarom was iedereen zo kwaad op hem, omdat hij lege woorden gebruikte in plaats van behulpzame actie."

Pratt hoeft men dus niet meer aan te vallen, volgens de regisseur. "Er is toch niemand die van Chris verwacht dat hij de dokters opzij duwt en zelf een openhartoperatie uitvoert op Kevin Smith? Als hij zegt dat hij voor Kevin zal bidden, wil hij gewoon aangeven dat hij om hem geeft en hoopt dat alles in orde komt. Meer kan hij in dit geval ook niet doen."

Kevin we don’t know each other too good but I have loved you since Clerks and I’m praying my ass off for you cause I believe in the healing power of prayer. Can you please pray with me people!? 🙏♥️ https://t.co/syB7BiQaoY chris pratt(@ prattprattpratt) link

So I just read Chris Pratt’s tweet to Kevin Smith saying he would pray for him & made the mistake of reading the comments, many of which go off on Chris for saying he’d pray. I think people misunderstand the backlash against “thoughts & prayers.” (thread) James Gunn(@ JamesGunn) link

2 There is nothing wrong with sending someone positive thoughts & prayers. But when this is coupled with inaction when action will benefit the situation, it’s empty. James Gunn(@ JamesGunn) link

3 If you’re offering Parkland shooting survivors prayers, but are unwilling to deal with the problems of gun violence in this country in a practical way, those prayers are empty. James Gunn(@ JamesGunn) link

5 But no one expects Chris Pratt to shoulder doctors out of the way and perform heart surgery on Kevin Smith. Nor does Kevin need Chris to pay his medical bills. So I think his prayers are appreciated, and about all he can do. James Gunn(@ JamesGunn) link