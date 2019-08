Bizar, raadselachtig en waanzinnig: deze grote mysteries houden Hollywood al jaren in de ban Redactie

09 augustus 2019

12u00

Bron: TV FAMILIE 0 Celebrities Mensen die ineens verdwijnen, zomaar. Bizarre sterfgevallen. Raadselachtige complotten. Waanzinnige theorieën. In deze reeks doet het weekblad TV Familie voor jou de grootste mysteries uit de internationale showbizz uit de doeken.

Een rechter in Californië veroordeelde de dief van een Marilyn Monroe-beeld zopas tot een jaar cel en een boete van 13.000 euro. De blonde godin geldt bijna zestig jaar na haar overlijden nog altijd als één van Hollywoods allergrootsten. Marilyn Monroe werd op 5 augustus 1962 dood teruggevonden in haar huis, 36 jaar jong. Officieel luidde het dat ze ‘waarschijnlijk zelfmoord pleegde’, maar er blijft een waas van mysterie rond haar dood hangen.

Verschillende samenzweringstheorieën blijven in zwang. De meest gangbare: Marilyn werd vermoord door de maffia, de CIA of de Kennedy’s. In het boek ‘The Murder of Marilyn Monroe: Case Closed’ uit 2014 komen verschillende getuigen aan het woord. Zij duiden Robert ‘Bobby’ Kennedy, de jongere broer van president JFK, aan als opdrachtgever van de moord.

“In de zomer van 1962 stuurde John F. Kennedy zijn broer Bobby naar Los Angeles om Marilyn Monroe duidelijk te maken dat zij de president, met wie ze een affaire had, niet meer op het Witte Huis mocht bellen”, stellen de auteurs van het boek. “De Amerikaanse ­president zou zijn vrouw Jackie niet in de steek laten om met Marilyn te trouwen. Maar Bobby werd op zijn ‘missie’ zelf verliefd op Marilyn en eindigde met haar in bed.”

Rood dagboek

Toen Marilyn begreep dat ook Bobby zijn vrouw niet voor haar zou verlaten, dreigde zij ermee hun relatie te onthullen. “Ze had een rood dagboekje waarin ze de vuile was van de Kennedy’s genoteerd had. Robert wou dat kost wat kost in zijn bezit krijgen. Hij zette Marilyns psychiater Ralph Greenson, met wie ze ook een verhouding had, onder druk om de zaak ‘op te lossen’.”

Op de fatale avond zou de broer van de president Marilyn hebben opgezocht met twee bodyguards. “Eén van hen diende Marilyn kalmeringsmiddelen toe, terwijl Robert naar het rode dagboek zocht. Monroe bleef niet lang verdoofd en de twee bodyguards hielden haar vervolgens in bedwang, kleedden haar uit en gaven haar een cocktail van meer dan 30 pillen.”

Dodelijke injectie

“Die nacht vond de huishoudster Marilyn en belde de hulpdiensten. Terwijl de ambulanciers de actrice probeerden te redden, kwam dr. Greenson binnen en liet het reanimeren met de speciale beademingsmachine stopzetten. Hij gaf Marilyn vervolgens een injectie met pentobarbital, die dodelijk zou blijken.” Het lichaam van Marilyn zou nog van het gastenvertrek naar haar slaapkamer zijn verlegd om het op zelfmoord te doen lijken.

Satanische offers

Rolling Stones-gitarist Brian ­Jones werd in 1969 dood aangetroffen in zijn zwembad. Hij was 27, de eerste van de beruchte 27 Club. Jones stierf exact een maand nadat hij uit de groep was gezet die hij zelf had opgericht. Een ongeluk, luidde de officiële doodsoorzaak. Verdronken na een drugsparty. Vrienden en familie van de gitarist geloven echter dat er meer aan de hand is. De theorieën lopen nogal uiteen, van banden met de Britse prinses Margaret tot verhalen over satanische offers.

Er verschenen twee boeken over Brian Jones’ veel te vroege dood. ‘Who Killed Christopher Robin?’ en ‘Paint it Black: The Murder of Brian Jones’, geschreven door zijn Zweedse minnares Anna Wohlin die hem in het zwembad vond. In beide boeken wordt ervan uitgegaan dat hij werd vermoord door een aannemer die in zijn huis aan het werk was.

Vuur aangestoken

Die man, Frank Thorogood, zou aan de chauffeur van de Stones gezegd hebben dat hij ‘Brian had gepakt’. Volgens buren gedroeg de chauffeur zich erg vreemd in de uren na de dood van Jones: “Hij haalde spullen uit het huis en vernielde dingen. En er werd een groot vuur aangestoken in de tuin.”

Op zijn sterfbed zou Frank Thorogood bekend hebben dat hij Brian Jones doodde na een ruzie over geld. Er dook zelfs een bandopname op met de bekentenissen van Thorogood. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van zijn overlijden vraagt Brians dochter Barbara om de zaak opnieuw te openen: “De politie heeft het onderzoek niet behoorlijk gevoerd. Ik hoop dat de zaak heropend wordt en ik eindelijk antwoorden krijg.”

Gruwelmoord

Actrice Elizabeth Short, die The Black Dahlia werd genoemd omwille van haar voorliefde voor donkere kledij, hoopte in Hollywood naam en faam te maken. Dat deed ze, maar niet op de manier die ze voor ogen had. De zaak-Short geldt nog steeds als één van de meest beruchte moordzaken in de Amerikaanse showbizz.

Het lijk van Elizabeth werd op 15 januari 1947 gevonden op een braakliggend stuk grond in Hollywood. Ze was naakt, doormidden gesneden en haar ingewanden waren verwijderd. Elizabeths mond was van oor tot oor opengesneden. De gruwelmoord veroorzaakte destijds een schokgolf door Los Angeles en heel Amerika. Iedereen wilde weten wie de bloedmooie Black Dahlia zoiets afschuwelijks had aangedaan.

De moord bleef onopgelost tot politieagent Steve Hodel een fotoalbum vond tussen de spullen van z’n overleden vader. Daarin zat een foto van The Black Dahlia. Hodel beet zich vast in de zaak, ervan overtuigd dat zijn vader de moordenaar was. Echt bewezen is het nooit, maar Hodels theorie is de meest plausibele. Het verhaal van The Black Dahlia werd verfilmd met Scarlett Johansson.

Allergisch

Op 20 juli 1973 kreeg Bruce Lee verschrikkelijke hoofdpijn. Zijn vriendin, de Taiwanese actrice Betty Ting Pei, gaf hem een pijnstiller. De enorm populaire Oosterse vechtkunstacteur ging op bed liggen en werd nooit meer wakker. Een allergische reactie op de medicatie was hem fataal geworden. Hij was 33 jaar. Bruce Lees dood werd gecatalogiseerd als ‘een ongeluk’. Maar veel fans geloofden niet dat hun held zo’n ‘banale’ dood was gestorven, en de wildste geruchten deden de ronde, van een afrekening door de maffia tot vergiftiging door zijn vriendin.

Gescheurde blaas

Het eerste grote Hollywood- schandaal was de ‘moord’ op Virginia Rappe op 5 september 1921. De 30-jarige actrice was op een feestje van Roscoe ‘Fatty’ Arbuckle, Hollywoods eerste superster, in een hotel in San Francisco. Wat er precies gebeurd is in kamer nummer 1219 zullen we nooit weten. Wél dat Arbuckle en Virginie die namiddag in haar slaapkamer belandden, waar andere gasten haar kort nadien in doodsangst hoorden schreeuwen. Ze lag, volledig aangekleed, op bed te kronkelen van de pijn. ‘Hij heeft mij dit aangedaan!’ riep ze, wijzend naar Arbuckle. Virginie werd zieker en zieker. In het ziekenhuis beweerde ze dat hij haar had verkracht. Ze stierf aan buikvliesontsteking, ten gevolge van een gescheurde blaas.

Van verkrachting werd geen bewijs gevonden. Het politieonderzoek stelde amper iets voor. Toch werd superster Fatty Arbuckle beschuldigd van moord. De zwaarlijvige King of Slapstick was plots publieke vijand nummer één. De acteur hield vol dat hij onschuldig was. Hij had Virginia dronken op de vloer van het toilet aangetroffen en haar naar haar kamer gedragen, zei hij. Er waren drie processen nodig voor Arbuckle werd vrijgesproken. Maar hij was geruïneerd en zijn carrière was voorbij. Pas tien jaar later zou hij opnieuw een rol krijgen. De dag dat hij het contract tekende was ‘de beste van zijn leven’. Die nacht overleed hij.

Stikjaloers

Komiek Phil Hartman werd in de nacht van 27 mei 1998 doodgeschoten door zijn vrouw, Brynn. Zij was een mislukte actrice en was stikjaloers op het succes van haar man. Ze was ook jaloers op andere vrouwen. Toen Phils ex-vrouw Lisa een kaartje stuurde om hen te feliciteren met de geboorte van hun zoon, stuurde Brynn haar een vlammende brief terug waarin ze ermee dreigde ‘Lisa’s ogen uit te rukken als ze haar man niet met rust liet’.

Vrienden van het koppel omschreven Brynn als ‘een zeer getroebleerde vrouw’. Ze had ook alcohol- en drugsproblemen en het koppel maakte daar vaak ruzie over. Toch leek het beter te gaan . Ze waren in relatietherapie en Brynn leek haar verslavingen onder controle te hebben.

Stoned tot en met

Daarom blijft het voor vrienden en familie een raadsel wat er die fatale nacht precies is gebeurd. Brynn was zo stoned als een garnaal thuisgekomen van een etentje. Er ontstond ruzie, want ze was net terug uit een afkickkliniek. Feit is dat ze haar slapende echtgenoot enkele uren later een kogel door het hoofd joeg. Hun twee kinderen waren thuis op dat moment. Toen de politie arriveerde, had Brynn zich verschanst in de badkamer en pleegde daar zelfmoord. Over haar motieven blijven veel vragen. Maar daar zullen dus nooit antwoorden op komen.