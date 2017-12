Bizar: Mariah Carey's ex vervangt haar door hond in nieuwe videoclip MVO

08u11 1 Celebrities Nick Cannon (37), die tot 2016 getrouwd was met Mariah Carey (48), is nog steeds niet over haar heen. Dat geeft hij nu zelf toe in een nieuw nummer. De video die ermee gepaard gaat is eerder bizar. Alle mensen zijn namelijk vervangen door honden.

Zelf de rol van Mariah wordt gespeeld door een witte Malteser. Mariah was in 2016 een tijdje verloofd met miljonair James Packer, maar het huwelijk ging niet door. Ook al in de zangeres opnieuw single, naar eigen zeggen wil ze niet opnieuw iets beginnen met Cannon. De twee komen nog wel met elkaar overweg, en hebben samen twee kinderen: tweeling Moroccan en Monroe (6).

AP/YouTube Mariah Carey wordt gespeeld door deze witte Malteser.