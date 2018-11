Bitchfights, familievetes en rake klappen in de lift: dit zijn de grootste ruziemakers van Hollywood TDS

11 november 2018

08u00 1 Celebrities Onlangs brak er een serieuze vete uit tussen Azealia Banks en Lana Del Rey. Het begon met een tweet van Del Rey, die kritiek had op Kanye West. Banks ging zich snel bemoeien: “Volgens mij ben jij gewoon de typische blanke vrouw die een zwak slachtoffer kiest om te doen alsof je idealen hebt”, sneerde zij. Het zijn zijn ook niet de enige celebs die hun ruzies en plein public uitvechten: dit zijn de grootste ruziemakers onder de beroemdheden.

Kim Kardashian & Paris Hilton

Waarom? Jarenlang waren ze de beste vriendinnen, maar dat veranderde in sneltempo toen Kim bekend werd met haar sekstape. Kimmie was in één klap beruchter én beroemder dan Paris, die dat niet kon verkroppen. Toen Hilton te gast was in een talkshow, maakte ze brandhout van Kims beroemde achterwerk.

“Zo’n kont zou ik écht niet willen”, verklaarde ze. "Het is walgelijk om zo’n poep te hebben. Als ik naar de kont van Kim kijk, denk ik aan het effect van kaas in een grote vuilniszak." Kim was kwaad en hoewel Paris zich later nog excuseerde, was hun innige band voltooid verleden tijd.

Katy Perry & Taylor Swift

Waarom? John Mayer, de man met wie ze allebei iets gehad hebben, was de boosdoener. Taylor kon het immers niet verkroppen dat net Katy, die ze toen nog als een vriendin beschouwde, een romance begon met John nadat die haar gedumpt had. De zangeressen hadden er hoogoplopende ruzies over met bijna dramatische gevolgen. Want door toedoen van Katy verdronk Taylor na een discussie ei zo na in de Caraïbische zee. Katy ging later trouwers nog een stap verder: toen Taylor brak met Harry Styles, ging Katy met hem op date.

Gwyneth Paltrow & Madonna

Waarom? Madonna en Gwyneth waren jarenlang haast onafscheidelijk en lieten geen gelegenheid onbenut om elkaar te bewieroken. Maar in 2010 liep het plots mis. Toch lijkt niemand echt precies te weten waarom. Maar sindsdien zijn de goede banden tussen de twee wel voorgoed verleden tijd.

Orlando Bloom & Justin Bieber

Waarom? Eind 2013 kwam het tot een breuk tussen Orlando Bloom en het Australische supermodel Miranda Kerr. Bloom leek uit te stralen dat hij vrede had met de breuk, maar wilde z’n Miranda het liefst van al toch terug. Maar dat was buiten Justin Bieber gerekend. Die beleefde naar verluidt een stomende nacht met haar. Toen Orlando en Justin in dezelfde nachtclub op Ibiza waren, kwam het dan ook tot een handgemeen.

Alec Baldwin & Kim Basinger

Waarom? Alec en Kim werden jarenlang aanzien als een van de mooiste koppels van Hollywood. Maar in 2001 kwam het tot een scheiding en die verliep allesbehalve vriendelijk. Het voormalige acteurskoppel slingerde elkaar niet alleen verwijten naar het hoofd in de rechtszaal en in de media, maar vocht ook een intense strijd uit over het hoederecht over hun dochter Ireland.

Die voogdijstrijd ontplofte pas helemaal toen een voicemailbericht van Alec aan z’n dochter uitlekte op internet. Daarin noemde hij haar “een brutaal, ondankbaar, klein varken”. Opmerkelijk detail: dochter Ireland was toen amper elf jaar oud.

Angelina Jolie & Chelsea Handler

Waarom? Chelsea heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze Angelina absoluut niet kan luchten. Chelsea is al jaren goed bevriend met Jennifer Aniston. De blondine kan het Angelina dan ook niet vergeven dat ze er met Jens lover, acteur Brad Pitt, vandoor ging. “Als ik Angelina zie, dan krijg ik altijd een enorm raar gevoel. Ze is door en door slecht. En daarom kan ik haar niet uitstaan”, verklaarde Chelsea ooit. Jolie reageerde nooit op de harde woorden.

Solange Knowles & Jay-Z

Waarom? Toen de Amerikaanse website TMZ in mei 2014 een filmpje publiceerde, konden velen hun ogen niet geloven. Daarop is te zien hoe een razende Solange na het Met Gala in New York haar schoonbroer aanvalt in de lift. Beyoncé, die erbij was, kwam niet tussenbeide. Solange was kwaad omdat Jay geflirt zou hebben met designer Rachel Roy, die ook op het feest was. Later kwam er een statement waarin Solange, Jay-Z én Beoncé verklaarden dat de problemen opgelost waren. Al lijkt dat volgens sommigen toch weinig waarschijnlijk.

Chris Brown & Drake

Waarom? Drake en Chris hadden niet gewoon een kleine ruzie, het zijn gezworen vijanden. En de reden van al die haat is Rihanna. De popster had namelijk met beide heren een relatie. In juni 2012 raakten de rappers slaags in een nachtclub in New York. De aanleiding was een fijngevoelig briefje van Drake aan Chris: “Ik n**k met jouw vriendin”. De toon was gezet.

Kelly Osbourne & Christina Aguilera

Waarom? Zowel Christina als Kelly hebben in het verleden moeite gehad om slank te blijven. Tijdens een aflevering van ‘Fashion Police’, waarin Kelly co-host was, hakte ze stevig in op Aguilera. “Christina heeft mij ooit dik genoemd, maar nu (in 2011, red.) ziet ze er zelf uit als een vet varken. Misschien past haar uiterlijk nu bij haar innerlijk, want vanbinnen is ze altijd een vette bitch geweest. Eerlijk, ze gedroeg zich als een trut tegen mij. Ze heeft me zo dikwijls moddervet genoemd!” Na die uithaal liet Kelly geen kans onbenut om Christina dik te noemen. De zangeres reageerde nooit.

Nicki Minaj & Mariah Carey

Waarom? Toen het tweetal op de set van ‘American Idol’ in een discussie verwikkeld raakte, liep het grondig mis. Goed voor de kijkcijfers, dat wel. Maar daar stopte het niet. De ruzie ging verder op Twitter. “Ik begrijp niet waarom een vrouw die zo succesvol is voor haar leeftijd, toch nog zo onzeker is”, schoot Nicki onder meer met scherp.

What u SHOULD be doing (wit your messy ass) is asking why a woman SO successful at her age, is still so INSECURE, and bitter @perezhilton QUEEN(@ NICKIMINAJ) link

... Én Eminem

En Nicki is niet het enige katje dat Mariah te geselen had. Ook met rapper Eminem had ze enkele jaren terug ruzie. Toen die in z’n nummer ‘Superman’ beweerde dat hij seks had gehad met Carey, reageerde zij woest. Mariah maakte de rapper belachelijk in interviews, waarop Eminem dan weer net hetzelfde deed. Intussen zouden de twee gelukkig wel weer door één deur kunnen.