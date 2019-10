Biografie onthult onverwachte kant van sekssymbool Sylvia Kristel: “Ze gaf eigenlijk niets om seks” SDE

08 oktober 2019

21u00

Bron: AD/Telegraaf 0 Celebrities In 1974 deed Sylvia Kristel massaal harten sneller slaan toen ze naakt te zien was in de softerotische film ‘Emmanuelle’. De Nederlandse actrice wist haar imago van sexy stoeipoes nooit meer af te schudden, al deed ze daar ook niet echt veel moeite voor. Een nieuwe biografie werpt, zeven jaar na haar dood, echter nieuw licht op het leven van Kristel.

In ‘Begeerd en Verguisd’ duikt journaliste en columniste Suzanne Rethans dieper in het leven van de Nederlandse Sylvia Kristel. Daarvoor kreeg ze de hulp van haar familie: zoon Arthur, zus Marianne en broer Nico. “Ze waren bang voor het zoveelste ‘platte’ verhaal over drank, drugs en de schier oneindige rij (vaak invloedrijke en intellectuele) mannen die Sylvia Kristel ‘verslond’”, vertelt ze in het AD. “Maar gaandeweg werden ze toch enthousiast, toen ze doorkregen dat ik het héle verhaal wilde vertellen. Niet alleen het smalle deel dat iedereen zo’n beetje kent. Sylvia verdient ook méér.”

Het klopt inderdaad dat de meeste mensen Sylvia Kristel, die in 2012 op 60-jarige leeftijd overleed aan slokdarmkanker, associëren met een liederlijk leven, gevuld met seks, drank en drugs. Voor een stuk klopt dat beeld, klinkt het bij Rethans, al is enige nuance wel op zijn plaats. De Sylvia in haar beginjaren was zo brutaal en gedreven om filmactrice te worden, dat ze daar alles voor over had. Zichzelf letterlijk helemaal blootgeven om de filmrol in ‘Emmanuelle' te bemachtigen, bijvoorbeeld. “Ze liet met een schouderbeweging opeens haar jurkje afglijden waardoor haar borsten vrijkwamen en ze bleef gewoon doorpraten", schrijft de journaliste. Of een notitieboekje bij zich dragen, met daarin de namen van de mannen met wie ze eventueel het bed zou kunnen delen om te komen waar ze wilde zijn. Zo deelde ze onder meer het bed met Gérard Depardieu, Serge Gainsbourg en Warren Beaty. Maar ook onbekende mannen kropen met haar tussen de lakens. “Tijdens het draaien van ‘Private Lessons’ ging het heel slecht met haar, toen heeft ze het met bijna de hele crew gedaan, ook de geluidstechnicus of de assistent-cameraman: ze discrimineerde niemand”, klinkt het.

Maar toch was Sylvia Kristel niet de seksbom waarvoor ze gehouden werd, staat er in de biografie te lezen. Integendeel: de actrice zou zelfs eerder frigide zijn geweest, en niet echt van seks gehouden hebben. “Seks interesseerde haar nauwelijks”, zegt filmproducent André Djaoui in de biografie. “Wat Sylvia het allerliefst deed was in bed liggen met frietjes en mayonaise, te midden van kranten en tijdschriften. Dat deed ze in alle hotels waar we kwamen.”

Drank en drugs

Later trok Kristel naar Hollywood, waar haar carrière in het slop raakte, en ze verslaafd raakte aan drank en drugs. “Geen water”, staat er te lezen in de biografie. “Water is voor de vissen om in te poepen, zegt ze altijd. Bier, omdat ze dat lekker vindt, en wodka, omdat je dat niet ruikt en omdat ze er vrolijk en moedig van wordt. Stolichnaya is haar favoriete merk.” En Rethans merkt ook op: “Maar later, vooral in Hollywood, was het één en al lamlendigheid en passiviteit met haar. Toen had ze iemand naast zich nodig om überhaupt nog het bed uit te komen. Ze was verslaafd aan de drank en de cocaïne. Ze dronk een fles wodka op een dag en bier bij het ontbijt; niet zo leuk allemaal.’’

De journaliste heeft geworsteld met haar onderwerp, vertelt ze in het AD. Bewondering om de brutale Sylvia, sloeg om in teleurstelling voor de latere passieve en lamlendige actrice. “Totdat ik begreep waar het door kwam”, zegt Rethans. “Het komt voort uit haar verwaarlozing als kind. Ze was heel onveilig gehecht. Als je als kind liefde ontvangt en tegelijk grenzen krijgt aangereikt, ontwikkel je daarmee een identiteit. Dat miste Sylvia. Het gezien en begeerd willen worden, het tegelijk nodig hebben teruggetrokken te leven, de neiging tot liegen – het komt daar allemaal vandaan. Sylvia had geen anker. Ze was als een waterplant die altijd met de stroom mee wiegt. Ze liep ook zo. Ze had een hele aparte manier van bewegen en lopen, bijna alsof ze danste. Er waren ook volop daddy issues die een rol speelden in haar leven. Ze hunkerde feitelijk naar de aandacht van haar vader. Kreeg ze die niet van hem, dan maar van zoveel andere mannen.”