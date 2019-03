Biograaf van Michael Jackson: “Er is geen bewijs dat James Safechuck werd misbruikt” SD

22 maart 2019

21u21

Bron: Mirror Online 0 Celebrities De documentaire ‘Leaving Neverland’ blijft de gemoederen beroeren. Ook journalist Mike Smallcombe, die in 2016 de biografie ‘Making Michael - Inside the Career of Michael Jackson’ schreef, heeft nu zijn mening over de zaak gegeven. Hij beweert dat James Safechuck, een van de mannen die de zanger van seksueel misbruik beschuldigt, zelf liegt.

“In de documentaire beweert Safechuck dat Jackson hem gebeld heeft ‘aan het einde van de rechtszaak’ (in 2005, red.) en hem vroeg om opnieuw in zijn voordeel te getuigen, zoals hij dat ook in 1993 gedaan had”, vertelt Mike Smallcombe aan Mirror Online. “Safechuck zegt dat hij dat weigerde, en dat Jackson vervolgens ‘erg kwaad werd’ en hem bedreigde. Hij heeft die bewering onder ede herhaald, in zijn rechtszaak tegen Jacksons landgoed.”

“Maar,” vervolgt hij, “het kan simpelweg niet waar zijn. Al heel vroeg in het proces, besloot de rechter dat de jury slechts vijf jongens zou aanhoren van wie de aanklager beweerde dat ze seksueel misbruikt waren door Jackson. Dat waren Jordan Chandler, Brett Barnes, Jason Francia, Macaulay Culkin en Wade Robson. De rechter heeft specifiek gezegd dat ‘bewijs met betrekking tot Jimmy Safechuck niet toegelaten zou worden’. Dat waren de exacte woorden van de rechter. De rechter nam dat besluit omdat niemand ooit beweerde dat Safechuck misbruikt werd. En dus kon Jackson hem ook niet gevraagd hebben om te getuigen, en zeker niet tegen het einde van het proces, want de rechter had al maanden eerder besloten dat Safechuck geen getuige kon zijn.”

Geld

De schrijver beweert ook dat zowel Safechuck als Wade Robson, de andere aanklager, zwaar in schulden zitten bij Jacksons landgoed, nadat hun rechtszaken tegen het landgoed werden verworpen. “Robson is het landgoed bijna 70.000 dollar aan gerechtskosten schuldig, en Safechuck moet hen ook nog duizenden dollars terugbetalen”, vertelt Smallcombe. “Safechuck heeft zelf gezegd dat hij niet besefte dat hij misbruikt was, tot hij zag hoe Robson op 16 mei 2013 op tv geïnterviewd werd over zijn misbruik-aanklacht. Amper twee dagen voor dat interview, werd het familiebedrijf van Safechuck aangeklaagd voor honderduizenden dollars. Safechuck vertelde dat hij op 20 mei 2013 een psychiater ontmoette waarmee hij voor het eerst over het vermeende misbruik door Jackson praatte.”

“Maak daarvan wat je wil. Maar zowel Robson als Safechuck zouden ondervraagd moeten worden over hun motief om honderden miljoenen dollars in schadevergoeding te krijgen van het landgoed. Die dingen zouden ook in de documentaire moeten zitten, of gevraagd moeten worden door journalisten in hun televisie-interviews. We moeten de uitdaging blijven aangaan, zeker wanneer er geloofwaardigheidsproblemen zijn.”