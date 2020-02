Binnenkort legt Kim Kardashian haar eerste rechtenexamen af: "Het is zo moeilijk!” SDE

05 februari 2020

21u31

Bron: People 0 Celebrities Kim Kardashian (39) is nog steeds vastbesloten om advocaat te worden. Binnen enkele maanden zal ze haar eerste belangrijke examen afleggen, vertelde ze in een interview met ‘Good Morning America’. En gemakkelijk is het niet, klinkt het.

Zo’n tien maanden geleden kondigde realityster Kim Kardashian aan dat ze begonnen was met een rechtenstudie. Ze wilde advocaat worden, net als haar vader, en was begonnen aan een vier jaar durend programma, waar ze stage liep bij een advocatenfirma en tegelijkertijd studeerde. Binnenkort zit haar eerste jaar erop en moet ze haar ‘baby bar’, het eerste belangrijke examen, afleggen. “Het is zo moeilijk", vertelde ze in een interview met ‘Good Morning America’. “Ik heb net het eerste jaar afgerond. Binnen een paar maanden ga ik de ‘baby bar’ afleggen, dat een vereiste is als ik de komende drie jaar verder wil doen in Californië. Dus ja, het voelt goed, maar het is érg moeilijk.”

Kim neemt haar studie erg serieus, klinkt het, en duikt ‘s middags en ‘s avonds in de boeken. “In de namiddag ga ik naar de firma, en van 21u tot 23u ‘s avonds verdiep ik me in extra lectuur. Elke avond", vertelt ze. En haar kennis van de wet komt haar ook in andere aspecten van haar leven van pas. “Ik lees nu elk contract na", geeft ze toe. “Het is nu eenmaal wat ik aan het studeren ben, en het wordt nu begrijpelijk. Als ik jaren geleden naar school was gegaan, toen het moest, dan zou het niet zoveel voor me betekent hebben en zou ik niet zo gepassioneerd zijn geweest. Want nu bestudeer ik alles wat ik zelf ook meemaak, waaronder letselschade enzo. Je kan niet zeggen: ‘Oh, ik wil daarin afstuderen.' Je moet alles doen, dus begrijp ik ook alles nu. Ik vind het geweldig.”

En Kim, die zich wil specialiseren in de hervorming van het gevangeniswezen, blijkt ook echt aanleg te hebben, zo vertelde een bron vorig jaar aan People. “Ze beseft dat mensen haar uitlachen, maar dat kan haar niet schelen. Ze focust zich op wat ze wil doen, en dat gaat ze ook doen - maakt niet uit wat mensen daarvan denken. En ze is extreem goed geschikt om een advocaat te zijn. Ze heeft een geweldig geheugen en kan meerdere dingen tegelijkertijd verwerken. Ze is goed in multitasken en in timemanagement”, klinkt het. “Ze kan erg ingewikkelde concepten doorgronden. En ze heeft een goed begrip van waar ze in gelooft en ze is extreem overtuigend. En een harde werker!”