Binnenkijken: villa Kim Kardashian en Kanye West in Bel-Air op de markt voor 15 miljoen

26 juni 2018

Het optrekje van Kim Kardashian en Kanye West in Bel-Air, te Los Angeles, staat op de markt. De vraagprijs voor de moderne villa is meer dan 15 miljoen euro.

Het huis heeft opvallend witte muren en een licht interieur. In de tuin kan men langs het zwembad genieten van de Californische zon. Enkele jaren geleden verkochten Kim en Kanye het huis aan de Oekraïense miljonair Marina Acton, nadat ze het zelf helemaal heringericht hadden. Kim bouwde zelfs een goede vriendschap op met Acton, maar die laatste is nu ook uitgekeken geraakt op het luxueuze pand. In een statement laat ze weten dat ze in verwachting is, en daarom nóg meer ruimte nodig heeft. Ze verhuist binnenkort naar het al even warme Miami.

Met meer dan 3000 vierkante meter aan marmeren vloeren, gouden deurklinken en een compleet uitgeruste restaurantkeuken zou je nochtans denken dat zo'n kleintje plaats genoeg heeft om zich uit te leven...