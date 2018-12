BINNENKIJKEN. Villa Enrique Iglesias en Anna Kournikova in Miami staat te koop MVO

19 december 2018

11u00

Bron: ANP/realtor.com 1 Celebrities Wie op zoek is naar een leuk optrekje in het zonnige Miami, kan nu een van de villa’s van Anna Kournikova en Enrique Iglesias kopen.

Het stel zet het huis te koop dat ze ooit kochten met de bedoeling om daar Anna’s grootouders in te laten wonen, maar omdat die het veel te groot vonden is het pand weer op de markt gezet. Anna en Enrique hebben de vraagprijs op 4,3 miljoen euro gezet. Dit meldt Realtor.

Zelf kochten ze het in 2015 voor ‘slechts’ 1,6 miljoen euro, wat zou betekenen dat ze dikke winst maken bij de verkoop. Het stel heeft de boel wel flink verbouwd, dus de koper krijgt daarvoor wel een huis dat in perfecte staat verkeert. Er zijn 6 slaapkamers en 6 grote badkamers en één kleine badkamer. Er is veel natuurlijk licht door grote raampartijen en een ingebouwde bar die uitkijkt over het terras met een buitenkeuken. De keuken in het huis zelf is afgewerkt met de beste materialen. In de tuin is een zwembad met spa en een garage voor twee auto’s.

Anna en Enrique wonen zelf in een villa dichtbij het huis dat nu te koop staat. Daar wonen ze samen met hun tweeling Lucy en Nicholas, die afgelopen jaar 1 werd.