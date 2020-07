BINNENKIJKEN. ‘True Blood’-acteurs Anna Paquin en Stephen Moyer verkopen villa voor 13 miljoen euro Redactie

24 juli 2020

11u00

Bron: TV Familie 0 Celebrities Anna Paquin (37) en Stephen Moyer (50), die elkaar leerden kennen op de set van de vampierenreeks ‘True Blood’, hebben hun huis in Los Angeles te koop gezet. Het koppel vraagt zo’n 13 miljoen euro voor hun ‘optrekje’ in Venice Beach, maar daar krijg je als koper dan ook een designerhuis voor.

Amfitheater

Want Anna en Stephen hebben een verfijnde (en heel dure) smaak. Het eigentijdse pand - dat het Hollywood Bowl House wordt genoemd - werd ontworpen door de Amerikaanse architect David Hertz. Een celebrity in het wereldje. Hij ontwierp bijvoorbeeld ook het huis waar Hank Moody, David Duchovny’s personage in de serie ‘Californication’, woont. David Hertz staat bekend als een pionier als het aankomt op milieuvriendelijke architectuur en het gebruik van gerecycleerde materialen.

In de woning van Anna en Stephen, die pas volledig werd afgewerkt in 2017, werden bijvoorbeeld de originele banken van het wereldberoemde amfitheater van Los Angeles herbruikt. En om het milieuvriendelijke thema door te trekken, werd gekozen voor elektrische en thermische zonne-energiesystemen, natuurlijke ventilatie, gerecycleerde teakhouten vloeren en energiezuinige verlichting.

Een pareltje

Het huis heeft ongeveer 660 vierkante meter bewoonbare oppervlakte. Je gaat binnen via een draaideur, waarna je gepolijste betonnen vloeren ziet en glazen wanden die de binnen- en buitenruimtes samenvoegen. Het pand telt vijf slaapkamers en negen badkamers. Binnen is er een woonkamer, een eetkamer met een bar, een volledig ingerichte keuken en een familiekamer. Op het tweede niveau vind je een patio waar je gezellig kan tafelen, vlak naast de keuken en de familiekamer.

Verder is er ook een fitnessruimte, een sauna, een privézwembad, een jacuzzi en een buitendouche. En een echt pareltje is het panoramische dakterras met gashaard, waarbij de eet- en zithoek een werkelijk prachtig uitzicht op de oceaan biedt.

Mooi lapje grond

Als het echtpaar deze villa kan verkopen, zullen ze daar een aardige cent aan verdienen. Ze betaalden er in 2010 ongeveer een miljoen euro voor, een serieus pak minder dan hun huidige vraagprijs dus. “Anna en Stephen hebben indertijd een heel slimme investering gedaan”, klinkt het bij makelaars in de buurt. “Zij kochten een mooi lapje grond waar een klein huis op stond, waarna ze zijn beginnen verbouwen. Met dit ongelofelijke pand als resultaat. Ja, de koper krijgt een prachtig huis met een dito uitzicht. Deze schitterende villa heeft echt een ziel.”

Het panoramische dakterras met gashaard biedt een werkelijk prachtig uitzicht op de oceaan.

Ook ‘s nachts is het er gezellig vertoeven.

Het terras is gedeeltelijk overdekt.

Ontspannen kan zeker in deze bibliotheek/muziekkamer.

De kinderkamer staat bomvol speelgoed.

Een eigen sauna zorgt ervoor dat het koppel kan relaxen.

De zithoek is open en vol licht.

Geen traditionele stoelen in deze eetkamer, maar banken.

Werkruimte is er genoeg in deze lichte keuken.

Grote ramen en draaideuren zorgen voor een open en architecturaal gevoel.

Uiteraard kan er ook gezwommen worden in dit optrekje.

De badkamer straalt rust uit, met een groot bad en inloopdouche.

In de dressing is genoeg ruimte om alle kledij van het koppel op te bergen.

Zo ziet het huis er aan de buitenkant uit.

Slapen doen Anna en Stephen in deze gezellige slaapkamer in grijze tinten.

Er is ook ruimte voor groen.

Relaxen op het terras.