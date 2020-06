BINNENKIJKEN. The Weeknd verkoopt gigantische villa voor 22,3 miljoen euro LOV

20 juni 2020

17u00 0 Celebrities The Weeknd (30) doet z’n villa in Hidden Hills, Californië van de hand voor maar liefst 25 miljoen dollar, of zo'n 22,3 miljoen euro. Het landgoed, dat gelegen is in een afgesloten privéwijk, herbergt heel wat faciliteiten en ligt in één van de meest gewilde gebieden van Los Angeles.

‘Blinding Lights’-zanger The Weeknd tikte het landgoed in Hidden Hills zo’n drie jaar geleden op de kop voor 18,2 miljoen dollar (16,2 miljoen euro), en is nu van plan met een stevige winst te verkopen van zo'n 6,5 miljoen euro. Hij stak dan ook heel wat werk in het huis en deed heel wat renovatiewerken.

De villa telt een bewoonbare oppervlakte van 13.500 vierkante meter. Er zijn 7 slaapkamers en 11 badkamers in het hoofdgebouw, met nog eens 2 slaapkamers in het gastenverblijf. De strakke woonkeuken heeft niet één, maar twee kookeilanden. Andere hoogwaardige voorzieningen zijn onder meer een klimaatgeregelde wijnkelder met futuristische verlichting, een medialounge met geïntegreerde apparatuur en een fitnessruimte.

Eén van de pareltjes van het huis is de garage, waar plaats is voor vijf auto’s. De ruimte is verhuld in LED-verlichting met een hoogglansvloer, waardoor je je bijna in een videoclip waant. Natuurlijk is er ook een zwembad - mét poolhouse en patio - en daarachter een groot basketbalveld.