BINNENKIJKEN. Simon Cowell verkoopt villa in LA met 170.000 euro verlies MVO

16 september 2020

16u27 0 Celebrities ‘The X-Factor’-jurylid Simon Cowell (60) heeft zijn villa in de Hidden Hills van Los Angeles verkocht voor 3 miljoen euro. Dat lijkt een mooie prijs, maar in feite maakte hij 170.000 euro verlies.

Simon kocht het optrekje destijds van zangeres Leona Lewis. De ranch telt vijf slaapkamers, zeven grote badkamers en twee kleine badkamers. De grootste slaapkamer is voorzien van een gezellige open haard, en sluit aan op een gigantische inloopkast.

Naast de villa zelf is er ook nog een gastenverblijf beschikbaar op het terrein. Wie hier woont hoeft zich geen zorgen te maken over verveling tijdens een lockdown, want het huis heeft een eigen bar en entertainmentsysteem. Natuurlijk is er ook een fitnessruimte en een spelletjeskamer. Buiten is er een zwembad, vlak naast een speciale BBQ-zone.

Cowell zal het optrekje echter niet missen. Hij heeft nog panden in Malibu, Wimbledon en het Londense Holland Park.