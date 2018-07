BINNENKIJKEN. Selena Gomez verkoopt riante villa in Los Angeles SD

25 juli 2018

15u16 1 Celebrities Met een geschat fortuin van 43 miljoen euro kan Selena Gomez (25) zich wel een paar ­miskopen permitteren. Zelfs als het om huizen gaat. De bungalow die ze vorig jaar in Los ­Angeles kocht, doet ze nu al van de hand.

De popzangeres hoopt voor haar stulpje in het zonnige Californië 2,3 miljoen euro te ontvangen. Het optrekje heeft dan ook heel wat in de aanbieding. De villa is voorzien van een ruime keuken, drie slaapkamers, twee badkamers, een fitnessruimte en een buitenzwembad. Voor logés is er zelfs nog een apart gastenverblijf, met uiteraard ook een eigen badkamer.

Selena zou naar verluidt wegtrekken uit L.A. omdat ze haar leven in de schijnwerpers beu is. De constante aanwezigheid van paparazzi doen haar snakken naar een rustiger leven buiten Californië.

Hopelijk heeft ze deze keer meer geluk dan met haar villa in Texas. Die wacht al meer dan drie jaar op een nieuwe eigenaar.