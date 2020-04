BINNENKIJKEN. Selena Gomez telt 4,5 miljoen euro neer voor indrukwekkende villa Isabelle Broothaerts

24 april 2020

06u00

Bron: Story 1 Celebrities Er is een volwassen Selena Gomez (27) opgestaan, en daar horen de spoken uit haar verleden (lees: Justin Bieber) en mentale kwellingen niét meer bij. Een nieuw lief heeft ze nog niet, een indrukwekkend nieuw huis wel. Een krachtig signaal dat de zangeres niet bij de pakken blijft zitten.

Voorlopig woont Selena nog in een villa op een boogscheut van haar toekomstige woonst, maar dat de zangeres ernaar uitkijkt om na de lockdown te verhuizen, lijdt geen twijfel. Maar liefst 4,5 miljoen euro had ze ervoor over om haar leven een nieuwe wending te geven. De zoveelste al, want sinds ze op haar tiende een rolletje vertolkte in een Amerikaanse kinderserie en nooit meer uit de belangstelling verdween, moest ze al vele watertjes doorzwemmen. Haar meest recente kopzorgen goot ze begin dit jaar zelfs in een erg openhartig muziekalbum, Rare. Vooral Justin Bieber, met wie ze tussen 2010 en 2018 een knipperlichtrelatie had, krijgt ervan langs. De zangeres gaf zelfs toe dat ze zich tijdens die relatie emotioneel misbruikt had gevoeld. Ook hun pijnlijke breuk bracht haar flink van haar stuk, vooral omdat Bieber amper enkele maanden later al trouwde met model Hailey Baldwin. “Ik had het gevoel dat ik het niet op een respectvolle manier heb kunnen afsluiten”, aldus Selena. “Ik wist dat ik een manier moest vinden om nog een paar dingen te kunnen zeggen.” En die goot ze in een nummer, Lose You To Love Me. “Het is geen haatdragend lied, maar een nummer dat zegt: ik had iets moois en ik zal nooit zeggen dat het dat niet was. Maar het was wel erg moeilijk en ik ben blij dat het gedaan is. Nu begin ik aan een nieuw hoofdstuk.”

Altijd alleen

Sindsdien liet Selena geen man meer toe in haar leven, maar dat is erg dubbel. “Ik heb tijd voor mezelf nodig. Ik hou ervan om aan het eind van de dag alleen naar mijn kamer te gaan en languit in mijn bed te liggen, samen met mijn hond”, klinkt het. Maar ze liet zich ook ontvallen dat het vrijgezellenleven haar tegelijk beangstigt. “Soms word ik wakker en zucht ik: ik zal altijd alleen blijven. Maar een kwartier later kan ik mezelf weer oppeppen en besef ik dat er voor iedereen ergens wel een ideale persoon rondloopt.” Het is niet de eerste keer dat haar zelfvertrouwen een stevige knauw krijgt. In 2015 werd ze gediagnosticeerd met lupus, een chronische auto-immuunziekte. De ziekte zorgt ervoor dat je immuunsysteem eigen gezonde lichaamscellen aanvalt en het veroorzaakt chronische ontstekingen. Selena kreeg zelfs chemotherapie, maar dat kon niet verhinderen dat ze twee jaar later een levensreddende niertransplantatie moest ondergaan, met haar boezemvriendin Francia als donor. “Ik ben blij dat ik nog leef”, zei ze over die moeilijke tijd.

Laag zelfbeeld

De ziekte zorgt ook voor opvallende gewichtsschommelingen en dat lokt dan weer gemene reacties uit op sociale media. “Dat hakte er flink in”, bekende Selena enkele maanden geleden. “Al die commentaar op sociale media is zo ongezond en kan zelfs gevaarlijk zijn voor jonge meisjes. Het ene moment voelde ik me extreem gelukkig, maar op andere momenten zat ik weken in de put, met angstaanvallen en depressies tot gevolg.” Haar lage zelfbeeld, de moordende druk in Hollywood en de ziekte lupus blijken een toxische mix voor de breekbare zangeres. Een maand nadat Justin huwde met Hailey, werd Selena zelfs opgenomen met een inzinking. Intussen is er meer duidelijkheid: Selena lijdt ook aan een bipolaire stoornis, zo luidde onlangs het verdict. Therapie en medicatie hielpen haar er de voorbije tijd weer bovenop. Het gebeurde ook al meermaals dat Selena, die meer volgers heeft dan Kim Kardashian en Katy Perry, haar Instagram-app van haar telefoon verwijderde, telkens de stroom aan negatieve commentaar haar te veel wordt. “En als ik voel dat het nodig is, verwijder ik die app morgen zo opnieuw. Ik ben sowieso iemand die altijd met een laag zelfbeeld zal worstelen. Dat is een gevecht voor de rest van mijn leven, al wordt het wel beter met de jaren. Mijn leven is de laatste tijd zelfs helemaal veranderd.”

Even geduld

Die ommezwaai zet Selena kracht bij met enkele opwindende toekomstplannen. Vooreerst is er dus de imposante villa in Los Angeles die ze onlangs kocht en die in de jaren 80 gebouwd werd door wijlen zanger Tom Petty. Door het verplichte huisarrest kreeg ze nog niet de kans om haar nieuwe woonst tot in de puntjes in te richten, maar daar komt hopelijk snel verandering in. Intussen wordt het ook uitkijken naar de lancering van haar eigen make-uplijn, Rare Beauty. “Het is niet alleen een merk, het is een levensstijl”, vertelt ze daarover. “Ik vind dat we allemaal moeten stoppen met onszelf te vergelijken met anderen en onze eigen uniekheid moeten omarmen. Ik wil niet meer perfect zijn, ik ben gewoon mezelf. Zeldzame schoonheid gaat niet over hoe andere mensen je zien, maar over hoe je jezelf ziet.” Fans moeten wel nog even geduld uitoefenen, want de cosmeticalijn, bestaande uit lippenstift, blush, highlighter en oogmake-up, wordt pas deze zomer verkocht in de Sephora-winkels in Noord-Amerika. Gelukkig is er nog Instagram, waar Rare Beauty ook alweer 1,2 miljoen volgers heeft en Selena tot nader order vrolijk berichten post.

De buitenkant van de imposante villa.

Het huis heeft twee zwembaden.

Selena kan helemaal tot rust komen in de ruime yogaruimte.

De bureauruimte kijkt uit op het grote terras.

In het huis is voldoende ruimte voorzien om muziek te maken, zoals hier met de piano.

Nog een muziekkamer, met gitaren deze keer.

Ook aan sport is gedacht. Zo kan Selena pingpongen ...

.. of na het sporten genieten van een massage.

Een van de lichte badkamers geeft uit op het terras.

Ook als het minder goed weer is, kan Selena van de buitenlucht genieten.

Een van de lichte slaapkamers met mezzanine.

De authentieke balken in de slaapkamer zorgen voor een bijzondere sfeer.

Uitrusten en tv-kijken kan ook in deze relaxte zolderkamer.

Als Selena zin heeft in een glaasje wijn, kan ze in deze wijnkast terecht.

In de lichte woonkamer is het fijn vertoeven.

Een blik op de indrukwekkende inkomhal.

Het terras kijkt uit op een prachtig groen grastapijt.

Ook in de eetkamer is het lichtheid troef.

In deze grote keuken kan Selena lekker kokkerellen.