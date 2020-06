BINNENKIJKEN. Sean Connery neemt voor 30 miljoen euro afscheid van zijn favoriete villa Redactie

20 juni 2020

10u00

Bron: TV Familie 1 Celebrities Sean Connery (89) neemt afscheid van één van z’n favoriete plekjes. De Schotse acteur, die eeuwige roem vergaarde met zeven James Bond-films, verkoopt zijn villa Le Roc Fleuri in de buurt van Nice aan de Côte d’Azur. Sean kocht de belle-époquevilla halfweg de jaren 70 als een huwelijkscadeau voor zijn tweede vrouw, kunstenares Micheline Roquebrune (91).

Het koppel beleefde mooie tijden in Le Roc Fleuri. Tot enkele jaren geleden gingen Sean en Micheline er enkele weken per jaar van de lente- of zomerzon genieten. Ook tijdens het jaarlijkse Festival van Cannes verbleven ze er vaak. Sean had daar dan ook dikwijls heel wat vrienden uit de filmwereld te gast. Mikael Zwaans van Knight Frank Cap Ferrat, het immobiliënkantoor dat het schitterende huis op de markt brengt, spreekt van een unieke kans voor (héél rijke) mensen die op zoek zijn naar een optrekje aan de Côte d’Azur: “Huizen als dit komen niet vaak op de markt. Misschien eens om de vijftien jaar”, zegt hij.

“De prijs is niet min, 30 miljoen euro lijkt veel. Maar voor de topkwaliteit die je krijgt, is dat eigenlijk niet zo duur. Het huis dateert van 1928, maar werd al enkele keren piekfijn gerenoveerd zonder aan de originele charme te raken. Tien jaar geleden nog liet Sean het een laatste keer opknappen. De villa beschikt over alle mogelijke luxe én biedt een uniek uitzicht op Nice en de Middellandse Zee. In een wip sta je in Nice, maar ook in andere prachtige locaties als Monaco, Cannes, Saint-Jean-Cap-Ferrat en Saint-Paul-de-Vence.”

Onheilspellend teken

“Het huis heeft geschiedkundige waarde”, gaat het verkooppraatje verder. “Niet alleen omdat het eigendom is van Sean Connery. Ook omdat er in deze woning opnames plaatsvonden van een James Bond-film: ‘Never Say Never Again’ uit 1983. De laatste film waarin Sean 007 speelde.”

Dat Sean Connery de villa te koop aanbiedt, is een onheilspellend teken. “Het gaat niet goed met hem. Hij is stilaan afscheid aan het nemen van het leven”, zeggen bronnen in Londen. “Sean is ziek en verblijft tegenwoordig vaker in een privékliniek dan thuis. In Nice kwam hij de laatste jaren niet meer. Daarom verkoopt hij het huis nu. Hij raakt daar toch niet meer. Met spijt in het hart, hoor. Want Sean heeft heel mooie herinneringen aan zijn prestigieuze villa. Hij noemde het zelf zijn Gatsby-huis.”

‘Great Gatsby’-vibes

Le Roc Fleuri deed de wereldster denken aan het huis van ‘The Great Gatsby’ uit het gelijknamige boek en de film met Leonardo DiCaprio. “En hij genoot van de luxe die hij daar ter beschikking had.” Sean Connery heeft ook nog huizen in Schotland, Marbella, de Bahama’s en Los Angeles. Dat hij Le Roc Fleuri alvast verkoopt, voorspelt volgens veel vrienden en bewonderaars dus niet veel goeds.

“Het moet nu heel slecht met hem gaan”, klinkt het in een Britse krant. “Hij zou zijn huizen niet verkopen als hij nog de levenslust had om ernaartoe te gaan. Vermoedelijk zullen zijn andere villa’s buiten Groot-Brittannië ook te koop worden aangeboden. De man die tot voorbij zijn zeventigste verjaardag als een vrouwenmagneet werd aanzien, is nog slechts een schim van zichzelf. Sean en Micheline treden amper nog in de openbaarheid. Hij is een echte Hollywoodlegende. Miljoenen mannen droomden ervan om hem te zijn. Maar nu... Het is tragisch, maar het is niet anders.”

