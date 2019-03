BINNENKIJKEN. Sandra Bullock zet optrekje in Georgia te koop voor 5,8 miljoen euro TK

28 maart 2019

12u00 2 Celebrities Goed nieuws voor wie graag een huis in de States wil kopen en daar een kleine 6 miljoen euro voor overheeft: Sandra Bullock (54) heeft haar huis op Tybee Island (in de staat Georgia) te koop gezet.

Het domein, dat aan het water ligt, bevindt zich net buiten de stad Savannah en is opgetrokken in plantagestijl. In totaal is het grondgebied 1,2 ha groot, met daarop twee grote huizen. Het ‘hoofdhuis’ heeft een woonoppervlakte van zo’n 312 m2, het ‘gastenhuis’ doet daar nog eens 265 m2 bovenop.

In totaal zijn er zeven slaapkamers, vijf badkamers (plus nog een apart toilet), een groot zwembad, een basketplein, een fitnessruimte en een game room. Bullock kocht het huis in 2001 voor zo’n 1,3 miljoen euro. De prijs is intussen dus fiks gestegen, al zijn de meubels wel inbegrepen in de prijs.