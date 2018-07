BINNENKIJKEN. Robbie Williams koopt villa in Malibu voor 18 miljoen MVO

31 juli 2018

14u17 0 Celebrities Robbie Williams en zijn vrouw, Ayda Field, hebben een optrekje in Malibu 'op de kop getikt' voor 21 miljoen dollar, ofwel 18 miljoen euro.

De villa aan de Pacific Coast Highway werd gebouwd in 1981, maar werd 10 jaar geleden volledig gerenoveerd. Er hoort ook een luxueus gastenhuis bij het vertrek. Uiteraard is er een groot zwembad in de achtertuin, en heeft het koppel een eigen wellness om tot rust te komen.

Boven zijn er vier slaapkamers en net zoveel badkamers. Het huis is gelegen in een rustige buurt, waar het bekende paar niet te veel last heeft van toeristen. Ze hebben wél enkele bekende buren om zich mee te amuseren, waaronder Neil Diamond, Cindy Crawford, en Michael Eisner.