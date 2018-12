BINNENKIJKEN. Rihanna zet haar villa te koop na 12 uur lang bezoek van stalker KDL

05 december 2018

14u00 0 Celebrities Rihanna (30) heeft haar villa in Los Angeles te koop gezet nadat ze meermaals ongewenst bezoek had gekregen.

Zo’n zes maanden geleden kreeg Rihanna te horen dat Eduardo Leon, een 27-jarige fan die geobsedeerd is door de zangeres, zich toegang had verschaft tot haar villa. De man was de security te slim af en slaagde er zelfs in tot in de woning van Rihanna te geraken. Daar verbleef hij maar liefst 12 uur lang vooraleer hij werd opgemerkt door de assistent van de zangeres. In die tijd had Leon elke kamer in het huis bezocht en voelde hij zich zo thuis dat hij zijn rugzak helemaal had uitgepakt en ook zijn gsm even begon op te laden. Toen de politie ter plaatse kwam, vertelde Leon dat hij “gewoon seks wilde met Rihanna”. De agenten haalde daarna hun taser boven en arresteerden de man. Leon werd later vervolgd wegens stalking, inbraak, vandalisme en verzet bij zijn arrestatie. Rihanna was op het moment van de inbraak in New York.

Juwelenroof

Het was niet de eerste keer dat Rihanna ongewenst bezoek over de vloer kreeg in Los Angeles. Eerder brak ook al een bende van tien dieven in. Zij gingen toen aan de haal met juwelen van de zangeres. De villa heeft Rihanna dus nog niet veel geluk gebracht en daarom doet ze hem nu van de hand. De zangeres kocht de prachtige villa in augustus 2017 voor zo’n 5,9 miljoen euro, maar probeert nu een beetje winst te maken. Ze zette de woonst te koop voor een vraagprijs van 6,5 miljoen euro. Voor die prijs krijg je een huis met zes slaapkamers, waarvan er vier een eigen badkamer hebben, en ook het voor celebs traditionele buitenzwembad is aanwezig. Het grote terras zorgt er daarnaast voor dat je ten volle kan genieten van het aangename klimaat in Californië.