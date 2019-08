BINNENKIJKEN. Rihanna verhuurt haar vervloekte villa IB

01 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Celebrities Geluk in de liefde en op het werk betekent ongeluk in de portemonnee. Althans toch voor Rihanna (31). Haar huis, waar ze vorig jaar een stalker over de vloer kreeg en dat ze nadien tevergeefs probeerde te verkopen, staat nu noodgewongen te huur. Een ultieme poging van RiRi om zich van de vloek te ontdoen?

Het zit Rihanna op vastgoedvlak niet echt mee. Het is geen geheim dat de zangeres zo snel mogelijk een duidelijke bestemming wil voor haar huis in een exclusieve buurt in Los Angeles, want eind vorig jaar zette ze het pand al eens te koop. Geheel tegen alle verwachtingen in bleef een verkoop toen uit. Nochtans lijkt de moderne villa in mediterraanse stijl een droom om in te wonen, al was het maar omwille van het besef dat je in de vroegere slaapkamer van de ravissante Rihanna kan slapen. Zelf telde de zangeres in augustus 2017 nog zes miljoen euro neer voor het pand met zes slaapkamers en tien badkamers. Dankzij de majestueuze hoge plafonds, pronte gewelfde deuren, een enorme keuken met gepolijste ontbijthoek, een lange eettafel om gasten in alle luxe te ontvangen en grote ramen die voor veel lichtinval zorgen, waant elk meisje zich er een prinses. Wellicht ook Rihanna. Tot er zich vlak na de aankoop enkele dramatische gebeurtenissen afspeelden die de zangeres de stuipen op het lijf joegen.

Seks met RiRi

In de lente van 2018, op een moment dat de superster niet thuis was, drong een 26-jarige stalker het pand binnen. Eduardo Leon sprong over een hek, slaagde erin het beveiligingssysteem onklaar te maken en verschafte zich zonder schroom toegang tot enkele kamers van Rihanna’s woonst. De man zou maar liefst twaalf uur in de mansion verblijven, pakte zijn rugzak met bagage uit en laadde er zijn gsm op, tot een van Rihanna’s assistenten hem betrapte en de politie verwittigde. Naar verluidt biechtte hij aan de autoriteiten op dat hij hoopte om seks te hebben met zijn idool. De inbreker werd gearresteerd en bleek niet aan zijn proefstuk toe: eerder die maand had hij al ingebroken in een andere eigendom van de ster. In januari 2019 werd hij veroordeeld, maar hij moest niet naar de cel. Het was niet de eerste keer dat Rihanna met stalkers te maken kreeg. In 2015 begon de politie een onderzoek naar een man die een selfie voor haar toenmalige huis had genomen en erbij schreef dat hij de ster had willen doden. Een andere man moet op politiebevel tot 2021 uit Rihanna’s buurt blijven. In september 2018 drongen er opnieuw inbrekers haar huis binnen. Niemand werd gearresteerd, maar voor Rihanna, die intussen al ergens anders woonde, was de maat vol. Nog geen jaar na haar aankoop besliste ze om het vervloekte pand alweer te verkopen, dat hoefde zelfs niet met grote winst te zijn. Helaas hapte niemand toe, waarna de zangeres besloot om haar voormalige woonst dan maar te verhuren... en naar Londen te verhuizen.

Samen met miljardair

Of we haar verhuis naar het Verenigd Koninkrijk een vlucht mogen noemen, is niet zeker. Maar feit is wel dat Rihanna al een jaar een anoniem bestaan leidt in Londen en er zich kostelijk amuseert, zo gaf ze onlangs zelf toe aan The New York Times. ‘Ik hou ervan om een blokje om te lopen. Als ik ga wandelen, probeer ik dat altijd incognito te doen.’ Echte fans hadden toen al langer in de gaten dat de ster zich weleens in de Engelse hoofdstad ophield, nadat RiRi een foto had gepost met op de achtergrond een zakje van een plaatselijke supermarkt. De voornaamste reden van de verhuis zou werkgerelateerd zijn: Rihanna, die met Fenty een eigen beauty- en fashionlijn bezit, zou vooral dichter bij haar Europees ontwerp- en productieteam willen wonen. Londen is ook de thuisbasis van miljardair Hassan Jameel, al enkele jaren haar vriend. Of Rihanna nog terugkeert naar Los Angeles is dus onzeker. Intussen kan jij wel – geheel legaal weliswaar – in haar slaapkamer in Los Angeles slapen. Je hoeft er alleen een slordige 30.000 euro per maand voor neer te tellen.De popster is haar peperdure huis liever kwijt dan rijk