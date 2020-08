BINNENKIJKEN. Popster Miley Cyrus gaat samenwonen met haar vriend MVO

08 augustus 2020

15u15 0 Celebrities De superpopulaire Miley Cyrus (27) heeft een huis gekocht in Hidden Hills, een wijk van Los Angeles die de laatste jaren erg geliefd is bij de grote sterren. In dat zeer riante huis gaat ze samenwonen met haar vriend, de Australische zanger Cody Simpson (23). En zo keert Miley eigenlijk terug naar de buurt waar ze ooit woonde. De eerste villa die ze als jonge popster kocht, was namelijk ook in Hidden Hills gelegen. Die ruilde ze nadien in voor chique woningen in achtereenvolgens Beverly Hills, Studio City en ­Malibu Beach.

Bosbranden

Toen die laatste villa, waar ze met haar ex-man, filmster Liam Hemsworth (30), woonde, ernstige schade opliep tijdens de bosbranden van 2018, besloot ze het domein te verkopen. Miley woonde nadien in haar appartement in New York en haar ranch nabij Nashville, waar ze de corona-lockdown ook doorbracht. En nu keert de zangeres dus terug naar Hidden Hills.

Een koopje

Volgens immomakelaars in L.A. heeft Miley Cyrus hiermee een koopje gedaan, naar de normen van heel rijke mensen weliswaar... Ze kocht een pas gerenoveerde villa voor net geen 5 miljoen euro. Het huis telt zes slaapkamers en evenveel badkamers. Haar familie kan dus langskomen om te logeren. Het bijzonder ruime huis, dat oorspronkelijk in 1950 gebouwd werd, straalt vanbuiten een landelijke charme uit en beschikt over alle mogelijke luxe en moderne snufjes. Onder meer een hightech homecinema. De villa is omringd door een schitterende tuin met zwembad en buitenkeuken. Ja, Miley en Cody gaan zich daar zalig voelen, de gelukzakken.

Allemaal sterren

De privacy is gegarandeerd, want de woning is gelegen in een zogenaamde ‘gated community’. Een wijk met een hek rond en met constante bewaking. Enkel bewoners en vooraf geregistreerde bezoekers komen erin. Miley is niet de enige celeb die er woont. Onder haar bekende buren heb je onder andere zowat alle Kardashian-zussen én hun mama Kris, maar ook hitzanger Drake heeft er een huis, net als Selena Gomez, LeAnn ­Rimes, Jessica Simpson, The Weeknd en Will Smith. En tot voor enkele maanden huurde Angelina Jolie er een villa.

Mama worden

Velen vragen zich nu af of de aankoop van deze villa in Hidden Hills mooie privéplannen verraadt... ‘Miley noemt Cody al een tijdje ‘mijn man’ Misschien is dat samenwonen een eerste stap om hun relatie officieel te maken’, zegt een Hollywoodwatcher. ‘Ja, het zou perfect kunnen dat ze trouwplannen hebben. Miley liet zich onlangs ontvallen dat ze het wel ziet zitten om mama te worden. Hoe wild en flamboyant ze soms ook lijkt, diep vanbinnen blijft ze toch een keurig countrymeisje. Ze zal eerst getrouwd willen zijn voor ze zwanger wordt. En in de villa die ze nu heeft gekocht is uiteraard méér dan plaats genoeg voor een gezin én enkele bedienden.’