BINNENKIJKEN. Orlando Bloom zet vrijgezellenstek te koop voor 8 miljoen na verloving met Katy Perry MVO

21 maart 2019

12u50 0 Celebrities Nu Orlando Bloom (42) de stap naar het altaar gaat zetten met zijn verloofde Katy Perry (34), heeft de acteur besloten om het huis waarin hij de afgelopen jaren als vrijgezel doorbracht te koop te zetten.

De villa gaat de markt op voor bijna 8 miljoen euro en is volgens de makelaar ‘een typisch Californisch huis’. Het is een strak, modern pand, gelegen aan de zogenaamde ‘miljardairslaan’ in Beverly Hills. Er zijn veel open ruimtes die overlopen naar buiten, waar een zwembad is en een grote tuin. Gasten zijn ook welkom, want er zijn 4 slaapkamers en evenveel badkamers.

Eerder al zette Katy Perry een van haar huizen in Los Angeles te koop en gaat het verloofde stel naar alle waarschijnlijkheid samen een nieuw liefdesnestje kopen.