BINNENKIJKEN. Nieuw stekje voor Dwayne ‘The Rock’ Johnson KDL

03 november 2019

17u38 0 Celebrities Dwayne ‘The Rock’ Johnson (47) heeft zichzelf op een nieuwe woonst getrakteerd. De acteur betaalde zo’n 8,4 miljoen euro voor een villa in Georgia.

De villa telt acht slaapkamers en heeft heel wat houten elementen. Maar ook buitenshuis is de nieuwe aanwinst van Dwayne indrukwekkend. Zo heeft hij niet alleen een poolhouse, maar ook een stal waar plaats is voor 12 paarden en een renbaan voor de dieren. Daarbovenop is er ook nog een gastenverblijf beschikbaar.