BINNENKIJKEN: Meghan Markle houdt babyshower in grootste hotelkamer van New York SD

21 februari 2019

12u30

Bron: The Daily Mail 0 Celebrities 66.168 euro. Zoveel moet je neertellen voor een nachtje in de ‘Grand Penthouse Suite’ van het The Mark Hotel in New York. Meghan Markle hield er woensdag samen met haar vriendinnen, waaronder Serena Williams en Amal Clooney, haar babyshower.

Meghan en haar vriendinnen hadden in ieder geval ruimte genoeg om de komst van de koninklijke baby goed te vieren, want het luxueuze penthouse is ruim 929 m² groot. Het appartement telt vijf slaapkamers, zes badkamers, vier open haarden, een serre en twee open bars. De woonkamer kan omgevormd worden tot een echte balzaal. Maar vooral het reusachtige terras trekt de aandacht. Het dakterras is 232 m² groot en kijkt uit op Central Park en het Metropolitan Museum of Art.