BINNENKIJKEN. Meer dan 1 miljoen euro per week: Kylie Jenner huurt peperduur jacht voor haar verjaardag TK

05 augustus 2019

12u00

Bron: TMZ 6 Celebrities Het mag duidelijk zijn dat geld geen enkele rol speelt voor Kylie Jenner. De realityster huurt voor haar 22e verjaardag een reusachtig jacht af, weet TMZ. Prijskaartje: meer dan 1 miljoen euro per week.

Kylie viert haar verjaardag eind deze maand op een jacht ter waarde van 250 miljoen dollar. Het gevaarte een weekje huren kost het zusje van Kim Kardashian 1,2 miljoen dollar (zonder extra kosten). De enorme rekening zal echter geen probleem zijn voor haar: de Kylie Cosmetics-bedenker werd vorig jaar namelijk uitgeroepen tot jongste selfmade miljardair ooit.

Het bijna 100 meter lange schip is onder meer uitgerust met een helikopterlandplaats, een sauna, een bioscoop, een schoonheidssalon, een stoomkamer en een zwembad met onderwaterverlichting. Het schip biedt ruimte aan 22 gasten, die op hun wenken bediend worden door 29 man personeel.

Naar verluidt zal de jacht rond gaan dobberen in de Mediterraanse zee. Het is nog onbekend wie Kylie allemaal uitnodigt voor het feest, maar haar beroemde zussen zullen ongetwijfeld welkom zijn. Zussen Kendall en Kourtney zijn in ieder geval al in de buurt. Zij zijn momenteel met vakantie in Italië.