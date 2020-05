BINNENKIJKEN. Matt Damon en zijn gezin spenderen quarantaine in ‘Hollywood-aan-de-Ierse-Zee’ Mario Danneels

Bron: Story 0 Celebrities Matt Damon (49) en zijn gezin brengen de coronaquarantaine door in een chic kustplaatsje vlak bij het Ierse Dublin, in de villa van formule 1-legende Eddie Irvine. Voer voor de internationale media, maar die krijgen het deksel op de neus van de buurtbewoners. Zij zien de acteur als ‘een van hen’ en nemen hem in bescherming. Dat schrijft Story.

In 2011 gaf Matt Damon in de film ‘Contagion’ gestalte aan Mitch Emhoff, een man die zijn vrouw en stiefzoon verliest aan een dodelijk virus tijdens een wereldwijde pandemie. De acteur herleeft dat scenario dezer dagen deels in het échte leven, en leek goed voorbereid op de lockdown: hij brengt die door in het idyllische decor van het Ierse kustplaatsje Dalkey, een van Dublins meest elegante voorsteden. Matt zegt er vriendelijk goeiedag tegen de plaatselijke bewoners, en wordt regelmatig op het strand gespot met een tas van de Ierse supermarktketen SuperValu. The New York Times wilde graag een artikel wijden aan het quarantaineleven van het Hollywoodicoon, maar werd teruggefloten door diens nieuwe buren, die als één blok Matts privéleven afschermen. Ze kijken dan ook niet op van een wereldster meer of minder: Dalkey en het aangrenzende Killiney staan bekend als het Hollywood-aan-de-Ierse-Zee. Onder anderen Bono, Enya en Eddie Irvine, in wiens huis Matt en zijn gezin in isolatie zitten, zijn er thuis.

Michelle Obama in de pub

Matt arriveerde begin maart in Ierland voor het filmen van ‘The Last Duel’, net voor het land op slot ging. Vluchten naar de Verenigde Staten zijn geschrapt, en de regering heeft de Ieren verboden zich verder dan twee kilometer van hun huis te verplaatsen. De acteur maakt er dus het beste van en huurt momenteel voor 7.000 euro per week een Airbnb met vijf slaapkamers in Dalkey, een luxevilla met zicht op zee, gebouwd door formule 1-kampioen Irvine. Dalkey en het naburige Killiney worden soms ook omschreven als ‘de Amalfikust van Ierland’ dankzij de glooiende heuvels, de ongerepte vergezichten en de spectaculaire stranden omzoomd door bergen. Het vastgoed is er het duurste van het eiland, met een gemiddelde prijs van 900.000 euro, tot vele miljoenen voor de villa’s op de heuvels die naar de stranden afglijden. De rijkste vrouw van Ierland, de Keltische nachtegaal Enya, woont er in een kasteel, en hoeft maar de straat over te steken voor een bezoekje aan medemultimiljonairs U2-zanger Bono en zijn buurman, gitarist The Edge. Ook zangers Van Morri­son en Chris de Burgh wonen er. Bono staat erom bekend zijn beroemde vrienden vaak te trakteren op een lunch in zijn stamkroeg Finnegan’s. Zelfs Michelle Obama en haar dochters mengden zich er op zijn uitnodiging al eens onder de pubgasten.

‘Matt O’Damon’

Matt is dus heus geen big deal voor de inwoners van Dalkey, en ze behandelen hem als een van hen. Ze hebben hem al plagend herdoopt tot Matt O’Damon en vinden de ster ‘erg vriendelijk’. Voor ze de deuren moesten sluiten, sprong de acteur met zijn vrouw en hun vier kinderen zonder sterallures de bistro’s en pubs binnen. Dezer dagen groet hij zijn tijdelijke buren op het strand of terwijl hij aan het joggen is, en niemand die hem lastigvalt. “Het is typisch Iers, we willen niet dat een celebrity denkt dat we in het minst vleierig zijn”, meent een inwoonster van Dalkey. En dat heeft The New York Times geweten. Twee weken geleden plaatste een journaliste van het vermaarde dagblad in een Facebookforum van het dorp de vraag om anekdotes te delen over Matts verblijf in Dalkey. Ze kreeg meteen de volle lading: “Leven en laten leven” en “Dat we hem met rust zullen laten” viel er te lezen onder de vele verontwaardigde reacties. “Hij begeeft zich – alsof hij onzichtbaar is – onder een volk dat bijna volstrekt onverschillig is voor zijn aanwezigheid”, schreef een inwoner van Dalkey. “Dat is waarom hij en veel andere high profile-sterren hier graag vertoeven. Omdat ze met rust gelaten worden en we hun privacy respecteren. Wij Ieren vallen niet achterover van beroemdheden.” De beheerder van de Facebookgroep verwijderde de post van de journaliste zelfs wegens de stortvloed aan negatieve reacties. Matt kan duidelijk op twee oren slapen: zijn lockdown zal vredevoller verlopen dan die van zijn personage Mitch Emhoff.

Kijk mee in de woning van Matt

De slaapkamer oogt dankzij het hout en wit erg modern.

Ook in de keuken voert wit de boventoon.

In de woonkamer nodigt de enorme zetel uit tot lekker ontspannen en genieten van het mooie uitzicht.

De villa oogt erg licht en modern.

In de badkamer trekken beige en mint-groene tinten de aandacht.

Relaxen kan Matt ook in de bijbehorende sauna en de jacuzzi.

Dankzij het vele glas kan de familie genieten van de mooie uitzichten.

Als Matt en z'n gezin willen zwemmen, kan dat in dit prachtige zwembad.

Wanneer het weer het toelaat, kan de familie op dit terras eten.

