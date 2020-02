BINNENKIJKEN. Lewis Capaldi heeft 10 miljoen euro op de bank staan, maar woont nog thuis op zijn oude kamer MVO

23 februari 2020

14u56 1 Celebrities Lewis Capaldi (23) was de grote winnaar van de Brit Awards, dankzij zijn hit ‘Someone You Loved’. Zijn muziekcarrière leverde hem intussen 10 miljoen euro op, maar toch woont hij nog bij zijn ouders in Bathgate, Schotland.

Hij woont er samen met zijn moeder Carol en zijn vader Mark, die visboer is van beroep. Naar eigen zeggen voelde Lewis nog nooit de drang om te vertrekken. Op zijn 23ste zit hij er nog goed. “Ik denk niet dat de faam mij heel hard veranderd heeft”, klinkt het. “Ik ben nog altijd dezelfde jongen. En die woont in Bathgate.”

Op YouTube toonde hij enkele beelden van zijn woonst in een kortfilm over zijn leven. Met een grote dosis humor gaf hij een rondleiding door zijn kamer. Daar slaapt hij al sinds hij 10 jaar oud was. We zien er vele blitse zonnebrillen, versleten blauwe gordijnen en modelautootjes.

“Ik zou dit misschien niet moeten zeggen, maar ooit heb ik het de volledige ‘Lord Of The Rings’-trilogie vlak achter elkaar uitgekeken in deze kamer. Dus ik was hier dagen aan een stuk. Ik heb niet eens een raam opengedaan, je kan je wel inbeelden hoe het hier rook...”

Capaldi geeft zijn geld liever uit aan eten dan aan huur, zo zegt hij. “En je ziet het eraan, ik weet het. Mijn buik wordt elke dag groter, mijn woning niet.”