BINNENKIJKEN. Leonardo DiCaprio verkoopt villa die hij kocht met zijn loon van ‘Titanic’ TK

05 januari 2019

17u06 0 Celebrities Heb je toevallig een slordige 1,5 miljoen euro op overschot? Dan kan jij de eigenaar worden van de woning die Leonardo DiCaprio kocht met zijn loon van ‘Titanic’. De acteur heeft de villa in Hollywood na 19 jaar op de markt gezet.

DiCaprio kocht het huis in 1999, toen hij een grote naam begon te worden in Hollywood. Daar had het succes van ‘Titanic’ alles mee te maken. De villa, die gebouwd werd in 1931, heeft een woonoppervlakte van 330 m2 en heeft vier slaapkamers, vier badkamers en een wc. Daarnaast is er op het landgoed ook een zwembad en een afgesloten binnenplein met een fontein en een paviljoen. Het huis heeft parket en verschillende grote terrassen. Er is ook een lift aanwezig.