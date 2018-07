Binnenkijken: landgoed Muhammad Ali te koop voor 1,8 miljoen euro TDS

09 juli 2018

23u40

Bron: ANP/MICHRIC 0 Celebrities Lonnie Ali, de weduwe van wijlen Muhammad Ali, verkoopt het huis waarin de bokslegende ooit woonde en trainde. Hij kocht de boerderij in Berrien Springs, Michigan in 1975 en liet er zelfs een heuse boksring in de gym installeren.

De eventuele koper dient 1,8 miljoen euro te betalen voor het pand, of in dollar: 2.895.037. Een bewuste prijs, want de 37 aan het einde van het bedrag staat voor Ali’s 37 knock-outs tijdens zijn bokscarrière.

Het huis is omringd door een groot stuk land van 81 hectare. Daarop staat nog een ander (bad)huis, een stoomkamer, massagekamer en officieel basketbalveld. Ook zijn er meerdere garages voor auto's. Er is een imposante buitenkeuken, 4 slaapkamers, een uitstekende geluidsinstallatie en een verschillende terrassen.

De overleden wereldkampioen boksen kwam recent in het nieuws, omdat de Amerikaanse president Donald Trump overweegt hem postuum gratie te verlenen. Ali werd ooit veroordeeld door een militaire rechtbank, omdat hij dienst weigerde tijdens de oorlog in Vietnam. Hij werd gearresteerd en verloor zijn wereldtitel en zijn bokslicentie. Hij verscheen drie jaar niet in de ring. In 1971 tekende Ali met succes beroep aan tegen zijn straf bij het Amerikaanse hooggerechtshof.