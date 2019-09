BINNENKIJKEN. Kirsten Dunst kiest voor veiligheid IB

06 september 2019

10u04

Bron: Story 0 Showbizz Tijden veranderen, en dat geldt momenteel zeker voor Kirsten Dunst (37). De actrice weet meer dan ooit wat ze wil, en daar hoort een huis aan het water niet meer bij. Wellicht vindt ze dat te gevaarlijk voor haar zoontje Ennis (1).

Hoewel Kirsten een getalenteerde actrice is met een indrukwekkend palmares, is ze vooral heerlijk gewoontjes, nuchter en bescheiden. Geen kapsones, geen divastreken, geen buitensporige eisen voor zichzelf. Nochtans had dat even anders kunnen lopen, want de Amerikaanse actrice, die via haar vader ook de Duitse nationaliteit bezit, is opgegroeid in de showbizzwereld. Haar debuut maakte ze op haar zevende, en op haar twaalfde had ze al een Golden Globe-nominatie voor beste actrice in een bijrol op zak voor Interview with the Vampire, waar ze haar mannetje stond naast Brad Pitt en Tom Cruise. Nadien werd haar werk vijftien keer bekroond met een prestigieuze prijs. Het kindsterretje van weleer is uitgegroeid tot een zelfbewuste vrouw die niet in de valkuilen getrapt is waarin veel andere kindsterren wel tuimelen. En ook voor haar zoon Ennis (1) wil de actrice enkel het beste. Een charmant huis aan het Toluca-meer in L.A. past duidelijk niet in dat plaatje. Dat pand in cottagestijl is uiterst schattig ingericht met roze meubels en interieurspullen, maar Kirsten lijkt het ontgroeid. Bovendien heeft het via een steiger een directe toegang tot het meer, wat ze wellicht te gevaarlijk vindt voor de kleine uk. Ze vraagt voor het pand nu ruim vier miljoen euro, bijna het dubbele van wat ze er in 2001 voor betaalde.